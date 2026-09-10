पाचन की दिक्कत: सिर्फ कब्ज समझकर न करते रहें घरेलू उपाय, पेट साफ न होने की असली वजह को भी जानिए

1 of 5 पेट की समस्याएं - फोटो : Amarujala.com/AI

आपका शरीर कितना स्वस्थ है इसका अंदाजा काफी हद तक इस बात से लगाया जा सकता है कि आपका पेट रोजाना ठीक से साफ होता है या नहीं?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कई दिनों तक पेट ठीक से साफ न होना या मल त्याग के दौरान ज्यादा जोर लगाना, आजकल ये समस्या कई लोगों में देखी जा रही है। इसके लिए आमतौर पर खानपान की गड़बड़ी, पानी कम पीने, शारीरिक गतिविधियों में कमी को बड़ा कारण माना जाता रहा है। लेकिन अगर समस्या लगातार बनी रहती है तो इसे केवल कब्ज मानकर टालना या कब्ज को ठीक करने वाले घरेलू उपाय करते रहना काफी नहीं है।



कई बार डायबिटीज, थायरॉइड की समस्या और कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां भी पाचन की दूसरी समस्याएं और कब्ज का कारण बन सकती हैं। यही कारण है कि अक्सर पेट साफ न होने की स्थिति को हमेशा हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहिए।

2 of 5 पेट साफ न होने का खतरा - फोटो : Freepik.com

क्या आपको भी रहता है कब्ज?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, मल का कठोर या सूखा होना, मल त्याग में परेशानी या ऐसा लगना कि पेट पूरी तरह साफ नहीं हुआ ये कब्ज का संकेत हो सकता है।

कब्ज वैसे तो खुद एक बीमारी नहीं, बल्कि कई बार किसी दूसरी समस्या का लक्षण भी हो सकती है।

अगर आपके आहार में फाइबर कम है, आप पानी कम पीते हैं या फिर शारीरिक गतिविधियां कम करते हैं तो इसके कारण पेट साफ न होने की दिक्कत हो सकती है।

आइए समझते हैं कि कब आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है?

3 of 5 कब्ज की दिक्कतों के बारे में जानिए - फोटो : Freepik.com

पेट की समस्याओं को लेकर रहें सावधान



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि कब्ज का मतलब सिर्फ रोज टॉयलेट न जाना नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज, डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज (एनआईडीडीके) के अनुसार कब्ज पाचन से जुड़ी एक आम समस्या है। हफ्ते में तीन से कम बार मल त्याग करने, मल सूखा आने या मल त्यागने में कठिनाई और दर्द होने को कब्ज की समस्या माना जाता है।

वैसे तो कई बार फाइबर की मात्रा बढ़ाने, ज्यादा पानी पीने और शारीरिक गतिविधियों को ठीक करने से कब्ज में सुधार किया जा सकता है। पर अगर इससे भी आराम न मिले तो पेट साफ न होने के पीछे के कारणों को समझना जरूरी है।

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4 of 5 डायबिटीज के कारण होने वाली दिक्कतें - फोटो : Freepik.com

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5 of 5 पेट की समस्याएं - फोटो : Freepik.com