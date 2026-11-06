रंग-रोगन की वजह से सांस लेने में हो रही है दिक्कत? तुरंत करें ये उपाय, जानें बचाव के तरीके

1 of 5 रंग-रोगन के दौरान सांस की परेशानी से कैसे बचें? - फोटो : AI







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Health Tip: दिवाली या किसी भी त्योहार से पहले घर की साफ-सफाई और रंग-रोगन का काम तेजी से शुरू हो जाता है। घर को नया लुक देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेंट, वार्निश और थिनर से निकलने वाली तेज गंध कई बार सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। खासतौर पर बंद कमरे में पेंट कराने से निकलने वाले केमिकल धुएं के कारण सांस लेने में परेशानी, खांसी, गले में जलन, सिरदर्द, चक्कर और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।



अस्थमा और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए यह परेशानी ज्यादा गंभीर हो सकती है। ऐसे में अगर रंग-रोगन के बाद आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, तो इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज न करें। सही समय पर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं पेंट की गंध से सांस फूलने पर तुरंत क्या करना चाहिए और इससे बचाव के कौन-से तरीके अपनाने चाहिए।



: दिवाली या किसी भी त्योहार से पहले घर की साफ-सफाई और रंग-रोगन का काम तेजी से शुरू हो जाता है। घर को नया लुक देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेंट, वार्निश और थिनर से निकलने वाली तेज गंध कई बार सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। खासतौर पर बंद कमरे में पेंट कराने से निकलने वाले केमिकल धुएं के कारण सांस लेने में परेशानी, खांसी, गले में जलन, सिरदर्द, चक्कर और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

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रंग-रोगन की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत क्या करें?



तुरंत पेंट वाली जगह से बाहर निकलें



अगर पेंट की गंध से सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो तुरंत उस कमरे या जगह से बाहर निकलकर खुली और ताजी हवा में जाएं। दोबारा उस जगह पर तब तक न जाएं, जब तक वहां पर्याप्त वेंटिलेशन न हो जाए।



खिड़की और दरवाजे खोलें



घर के खिड़की-दरवाजे खोलकर हवा आने-जाने का रास्ता बनाएं। एग्जॉस्ट फैन या बाहर की ओर हवा निकालने वाले पंखे का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि हवा दूसरे कमरों में केमिकल की गंध न फैलाए।





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अस्थमा के मरीज इनहेलर पास रखें



अगर आपको अस्थमा है और डॉक्टर ने रिलीवर इनहेलर दिया है, तो उसे निर्धारित निर्देशों के अनुसार इस्तेमाल करें। सांस की परेशानी बढ़ने पर केवल इनहेलर के भरोसे न रहें और मेडिकल सहायता लें।



आंखों और गले में जलन होने पर क्या करें?



आंखों में जलन होने पर साफ पानी से धीरे-धीरे धोएं। गले में जलन होने पर पेंट के संपर्क से दूर रहें और सामान्य पानी पी सकते हैं। लक्षण बने रहने पर डॉक्टर से सलाह लें।





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पेंट की गंध खत्म होने तक कमरे में न सोएं



ताजा पेंट किए गए कमरे में तुरंत सोने से बचें। कमरे में पर्याप्त वेंटिलेशन होने और पेंट निर्माता के बताए निर्देशों के अनुसार ही दोबारा इस्तेमाल करें।



मास्क के भरोसे पेंट के धुएं से बचाव न करें



साधारण कपड़े या सर्जिकल मास्क पेंट के केमिकल वाष्प से पूरी सुरक्षा नहीं देते। सबसे जरूरी है कि पेंट के धुएं से दूरी बनाएं और उचित वेंटिलेशन रखें।





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