जानना जरूरी: त्योहार के बाद गैस और एसिडिटी से हैं परेशान? इन गलतियों से बचें

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Gas and Acidity After Festive Season: त्योहारों का मौसम आते ही घरों में तरह-तरह के पकवान, मिठाइयां और मसालेदार व्यंजन बनने लगते हैं। स्वाद के चक्कर में लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं। खासकर दिवाली और दूसरे त्योहारों के दौरान तली-भुनी चीजें, ज्यादा मीठा और देर रात भोजन करने की आदत पेट की सेहत पर असर डाल सकती है। त्योहार खत्म होने के बाद कई लोगों को गैस, एसिडिटी, पेट में जलन, खट्टी डकार, पेट फूलने और अपच जैसी समस्याएं होने लगती हैं।



ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन परेशानियों से कैसे बचा जाए? क्या खानपान की कुछ गलतियां गैस और एसिडिटी को बढ़ा सकती हैं? दरअसल, खाने की गलत आदतें और अनियमित दिनचर्या इन समस्याओं की वजह बन सकती हैं। आइए जानते हैं त्योहार के बाद गैस और एसिडिटी से बचने के लिए किन गलतियों से दूर रहना चाहिए और पाचन को दुरुस्त रखने के लिए क्या करना चाहिए।

त्योहारों का मौसम आते ही घरों में तरह-तरह के पकवान, मिठाइयां और मसालेदार व्यंजन बनने लगते हैं। स्वाद के चक्कर में लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं। खासकर दिवाली और दूसरे त्योहारों के दौरान तली-भुनी चीजें, ज्यादा मीठा और देर रात भोजन करने की आदत पेट की सेहत पर असर डाल सकती है। त्योहार खत्म होने के बाद कई लोगों को गैस, एसिडिटी, पेट में जलन, खट्टी डकार, पेट फूलने और अपच जैसी समस्याएं होने लगती हैं।

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त्योहार के बाद गैस और एसिडिटी क्यों होती है?



त्योहारों के दौरान खानपान में बदलाव होना आम बात है। इस दौरान लोग सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा तला-भुना, मसालेदार और मीठा खाना खाते हैं। इसके अलावा देर रात भोजन करना और खाने के तुरंत बाद लेट जाना भी एसिडिटी की समस्या बढ़ा सकता है।



इसके कुछ प्रमुख कारण हैं: जरूरत से ज्यादा खाना खाना।

अधिक तेल और मसाले वाले भोजन का सेवन।

देर रात खाना खाना।

खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना।

चाय और कॉफी का अधिक सेवन।

लंबे समय तक खाली पेट रहना।

त्योहारों के दौरान खानपान में बदलाव होना आम बात है। इस दौरान लोग सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा तला-भुना, मसालेदार और मीठा खाना खाते हैं। इसके अलावा देर रात भोजन करना और खाने के तुरंत बाद लेट जाना भी एसिडिटी की समस्या बढ़ा सकता है।इसके कुछ प्रमुख कारण हैं:

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गैस और एसिडिटी से बचने के लिए इन गलतियों से बचें



1. ज्यादा तला-भुना खाना न खाएं



समोसा, कचौड़ी, पकौड़े और पूड़ी जैसी चीजें त्योहारों में खूब खाई जाती हैं। लेकिन ज्यादा फैट वाला भोजन पेट खाली होने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है और कुछ लोगों में एसिडिटी बढ़ा सकता है। इसलिए त्योहार के बाद हल्का और संतुलित भोजन करें।



2. जरूरत से ज्यादा मिठाई खाने से बचें



मिठाइयों में चीनी और फैट की मात्रा अधिक हो सकती है। ज्यादा मिठाई खाने से कुछ लोगों को पेट फूलने और पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। इसलिए मिठाई का सेवन सीमित मात्रा में करें।



3. खाना खाने के तुरंत बाद न लेटें



कई लोग रात का खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर चले जाते हैं। ऐसा करने से पेट का एसिड भोजन नली की ओर वापस आ सकता है, जिससे सीने में जलन और एसिडिटी हो सकती है। कोशिश करें कि सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले खाना खा लें।





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4. खाली पेट चाय और कॉफी पीने से बचें



कुछ लोगों को खाली पेट चाय या कॉफी पीने से एसिडिटी और पेट में जलन की शिकायत हो सकती है। खासकर जिन लोगों को पहले से एसिड रिफ्लक्स की समस्या है, उन्हें कैफीन का सेवन सीमित रखना चाहिए।



5. जल्दी-जल्दी खाना न खाएं



जल्दबाजी में खाना खाने से भोजन ठीक से चबाया नहीं जाता। इसके अलावा खाने के साथ ज्यादा हवा पेट में जाने से गैस और पेट फूलने की समस्या हो सकती है। इसलिए धीरे-धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाना खाएं।



6. ज्यादा मसालेदार भोजन से दूरी रखें



अधिक मिर्च-मसाले वाला खाना कुछ लोगों में एसिडिटी और सीने में जलन बढ़ा सकता है। त्योहार के बाद कुछ दिनों तक हल्का भोजन करें। दाल, चावल, रोटी और कम मसाले वाली सब्जियों को डाइट में शामिल कर सकते हैं।





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