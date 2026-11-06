दिवाली हेल्थ टिप्स: सर्दी-खांसी या बुखार में दिवाली पार्टी में जा रहे हैं? इन बातों का रखें ध्यान

1 of 5 दिवाली पार्टी में तबीयत ठीक न होने पर रखें इन बातों का ध्यान - फोटो : AI







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Diwali Party Health Tips: दिवाली की जगमगाहट, दोस्तों की महफिल और लजीज पकवानों की खुशबू किसी का भी मन मोह सकती है, लेकिन अगर आपकी तबीयत पहले से नासाज है या पार्टी में जाकर अचानक बिगड़ने लगे, तो सारा उत्साह फीका पड़ जाता है।



वायरल बुखार, सर्दी-खांसी, अस्थमा या पाचन से जुड़ी समस्या होने पर दिवाली पार्टी में जाने से पहले और वहां रहने के दौरान खास सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। थोड़ी सी सतर्कता और सही खान-पान की आदतें आपको गंभीर रूप से बीमार होने से बचा सकती हैं। ऐसे में पार्टी का आनंद भी बना रहेगा और सेहत पर भारी जोखिम भी नहीं आएगा।

दिवाली की जगमगाहट, दोस्तों की महफिल और लजीज पकवानों की खुशबू किसी का भी मन मोह सकती है, लेकिन अगर आपकी तबीयत पहले से नासाज है या पार्टी में जाकर अचानक बिगड़ने लगे, तो सारा उत्साह फीका पड़ जाता है।

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दिवाली पार्टी में तबीयत ठीक न होने पर रखें इन बातों का ध्यान



धुएं और प्रदूषण से दूरी बनाएं (मास्क का इस्तेमाल)



अगर आपको सांस की तकलीफ, अस्थमा या गले में खराश है, तो खुले लॉन या जहां पटाखे जल रहे हों, वहां जाने से बचें। इनडोर, अच्छी तरह वेंटिलेटेड या एयर प्यूरीफायर वाले एरिया में बैठें और बाहर निकलते वक्त N95 मास्क जरूर पहनें।



इमरजेंसी दवाइयां और इनहेलर पास रखें



पार्टी में जाने से पहले अपनी जरूरी दवाइयां (जैसे एंटी-एलर्जी, पैरासिटामोल, एंटासिड या इनहेलर) हमेशा अपनी जेब या बैग में रखें। अगर किसी खास दवा का समय पार्टी के दौरान हो, तो अलार्म लगाकर समय पर लें।





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तली-भुनी और ज्यादा मीठी चीजों से परहेज



तबीयत खराब होने पर पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। ऐसे में मावे की भारी मिठाइयां, डीप फ्राइड स्नैक्स और पैकेज्ड ड्रिंक्स की जगह भुने हुए मखाने, नट्स या सूप जैसी हल्की चीजें चुनें।



हाइड्रेशन और गुनगुना पानी



डिहाइड्रेशन से बीमारी के लक्षण और बढ़ सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक, सोडा या शराब के सेवन से बचें और गुनगुना पानी या हर्बल टी/ग्रीन टी का विकल्प चुनें।





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अल्कोहल और स्मोकिंग से पूरी तरह दूरी



तबीयत खराब होने पर शराब या एक्टिव/पैसिव स्मोकिंग शरीर की रिकवरी को धीमा कर देती है और सिरदर्द, एसिडिटी या खांसी को तुरंत ट्रिगर कर सकती है।



आरामदायक और मौसम के अनुकूल कपड़े



बदलते मौसम में रात की हल्की ठंड सीने में जकड़न बढ़ा सकती है। पार्टी वियर के साथ एक हल्का ब्लेजर, शॉल या स्टोल जरूर कैरी करें ताकि ठंड से बचाव हो सके।





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