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हेल्दी डाइट टिप्स: दिवाली के बाद शरीर को करना है फिट, डाइट में शामिल करें ये फल और सब्जियां

Wed, 11 Nov 2026 09:00 AM IST
श्रुति गौड़ हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Wed, 11 Nov 2026 09:00 AM IST
सार

What to Eat After Diwali to Detox Your Body: आज भाई दूज का दिन है, जिसके साथ दीपोत्सव का समापन होगा। ऐसे में अब आपको ये जानने की जरूरत है कि दिवाली पर ज्यादा मिठाई, तले-भुने पकवान और भारी भोजन खाने के बाद शरीर को फिर से फिट और स्वस्थ रखने के लिए क्या खाना चाहिए।  

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What to Eat After Diwali to Detox Your Body and Stay Fit: Healthy Foods and Diet Tips
दिवाली के बाद फिट रहने के लिए डाइट चार्ट - फोटो : AI
What to Eat After Diwali to Detox Your Body: दिवाली का त्योहार खुशियों के साथ-साथ ढेर सारी मिठाइयों, नमकीन और पकवानों का स्वाद भी लेकर आता है। इस दौरान लोग अक्सर अपनी डाइट और फिटनेस को नजरअंदाज कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि त्योहार खत्म होने के बाद पेट फूलना, गैस, एसिडिटी, कब्ज, सुस्ती और वजन बढ़ने जैसी परेशानियां महसूस होने लगती हैं। 


ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि दिवाली के बाद शरीर को फिर से फिट और हेल्दी रखने के लिए क्या खाना चाहिए? क्या डाइट में फल, हरी सब्जियां और फाइबर युक्त चीजें शामिल करनी चाहिए? क्या सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना फायदेमंद है? 

दरअसल, त्योहार के बाद शरीर को किसी क्रैश डाइट या भूखे रहने की नहीं, बल्कि संतुलित खानपान और सही दिनचर्या की जरूरत होती है। आइए जानते हैं दिवाली के बाद क्या खाएं, जिससे पाचन बेहतर रहे और शरीर फिर से एक्टिव महसूस करे।
 
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What to Eat After Diwali to Detox Your Body and Stay Fit: Healthy Foods and Diet Tips
दिवाली के बाद फिट रहने के लिए डाइट चार्ट - फोटो : Freepik.com

दिवाली के बाद शरीर को फिट रखने के लिए क्या खाएं?

1. फाइबर से भरपूर फल खाएं

दिवाली के बाद अपनी डाइट में सेब, अमरूद, पपीता, संतरा और नाशपाती जैसे फल शामिल करें। इनमें फाइबर होता है, जो पाचन को बेहतर बनाने और कब्ज से बचाने में मदद करता है।

2. हरी सब्जियों को डाइट में शामिल करें

पालक, लौकी, तोरई, ब्रोकली और गाजर जैसी सब्जियां खाएं। ये शरीर को जरूरी विटामिन, मिनरल और फाइबर देती हैं। कोशिश करें कि रोजाना खाने में मौसमी सब्जियां जरूर हों।
 
What to Eat After Diwali to Detox Your Body and Stay Fit: Healthy Foods and Diet Tips
दिवाली के बाद फिट रहने के लिए डाइट चार्ट - फोटो : Adobe Stock
3. दही और छाछ का सेवन करें

दही और छाछ पाचन के लिए अच्छे विकल्प हैं। इनमें मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों की सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। दोपहर के खाने में एक कटोरी ताजा दही या छाछ शामिल कर सकते हैं।

4. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं

त्योहार के दौरान ज्यादा नमक और मीठा खाने से शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है। ऐसे में दिनभर पर्याप्त पानी पिएं। नारियल पानी और बिना चीनी वाला नींबू पानी भी अच्छे विकल्प हैं।
 
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दिवाली के बाद फिट रहने के लिए डाइट चार्ट - फोटो : Adobe Stock
5. प्रोटीन युक्त भोजन करें

शरीर को फिट रखने के लिए प्रोटीन जरूरी है। अपनी डाइट में दाल, पनीर, अंडे, चना, मूंग और स्प्राउट्स शामिल करें। इससे मांसपेशियों को पोषण मिलता है और पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है।

6. हल्का और घर का बना खाना खाएं

दिवाली के बाद कुछ दिनों तक ज्यादा तली-भुनी चीजों, जंक फूड और अतिरिक्त चीनी से दूरी रखें। खिचड़ी, दाल-चावल, वेजिटेबल सूप और मल्टीग्रेन रोटी जैसे विकल्प चुनें।
 
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दिवाली के बाद फिट रहने के लिए डाइट चार्ट - फोटो : Adobe Stock
7. नाश्ते में ओट्स और दलिया खाएं

सुबह के नाश्ते में ओट्स, दलिया, पोहा या वेजिटेबल उपमा खा सकते हैं। ये पेट को लंबे समय तक भरा रखने और संतुलित डाइट बनाए रखने में मदद करते हैं।

8. ग्रीन टी और हर्बल ड्रिंक्स लें

बिना चीनी वाली ग्रीन टी या अदरक की हल्की चाय ले सकते हैं। हालांकि, किसी भी ड्रिंक को शरीर से टॉक्सिन निकालने का चमत्कारी उपाय न समझें। शरीर का प्राकृतिक डिटॉक्स सिस्टम लिवर और किडनी संभालते हैं।
 
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