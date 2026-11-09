हेल्थ अलर्ट: क्या आपका बच्चा भी एक काम पर नहीं लगा पाता ध्यान, कहीं ज्यादा रील्स देखना तो नहीं है इसका कारण?

1 of 4 मोबाइल का ब्रेन हेल्थ पर असर - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या आपका बच्चा भी एक जगह-एक काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है? अगर हां, तो आप इस समस्या से जूझ रहे अकेले व्यक्ति नहीं हैं।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, बच्चों में बढ़ती मोबाइल और स्क्रीन की लत ने उनकी सेहत को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। ऑनलाइन पढ़ाई, गेमिंग, रील्स देखने और सोशल मीडिया के चक्कर में बच्चों का काफी समय स्क्रीन के सामने गुजर रहा है। कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन क्लास के कारण बच्चों के हाथों में मोबाइल पहुंचा था, लेकिन अब यह उनकी रोजमर्रा की आदत बन चुका है।



चिंता की बात यह है कि इसका असर सिर्फ उनकी आंखों या शारीरिक गतिविधियों पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और दिमागी विकास भी इससे प्रभावित हो रहा है। लगातार मोबाइल देखने वाले बच्चों में एकाग्रता की कमी, चिड़चिड़ापन और नींद से जुड़ी समस्याएं देखने को मिल रही हैं।



ऐसे में सवाल है कि आखिर स्क्रीन टाइम बच्चों के दिमाग को किस तरह प्रभावित कर रहा है?

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2 of 4 बच्चों में मोबाइल की आदत - फोटो : Amarujala.com/AI

डिजिटल डिवाइस की लत का शिकार हो रहे बच्चे



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि भारत में 8 से 14 साल की उम्र के हर तीन में से एक बच्चा डिजिटल डिवाइस की लत का शिकार हो चुका है। यह स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है। मोबाइल की बढ़ती आदत के कारण बच्चों के लिए लंबे समय तक किसी एक काम पर ध्यान देना मुश्किल हो रहा है। इतना ही नहीं, देर रात तक स्क्रीन देखने से उनकी नींद भी प्रभावित हो रही है। अध्ययन में रात के समय स्क्रीन देखने से नींद की गुणवत्ता में 45 प्रतिशत तक गिरावट की बात सामने आई है।

नींद की कमी को मोटापा बढ़ाने से लेकर इंफ्लेमेशन और याददाश्त की समस्याओं तक के लिए जिम्मेदार माना जाता रहा है।

3 of 4 ब्रेन पर होने वाला असर - फोटो : Adobe Stock

अध्ययन में क्या पता चला?



तमाम अध्ययन बच्चों में बढ़ते मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर माता-पिता को सावधान कर रहे हैं। जामा साइकेट्री में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, दिन में 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम वाले बच्चों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता 60 प्रतिशत तक कम हो सकती है।

अक्सर मोबाइल से चिपके रहने वाले बच्चों के मूड और व्यवहार में भी बदलाव देखे जा रहे हैं।

से बच्चों में चिड़चिड़ापन और छोटी-छोटी बातों पर अधीर होने की समस्या बढ़ सकती है।

इसका असर उनकी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों पर भी पड़ता है।

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4 of 4 बच्चों में मोबाइल की लत - फोटो : FreePik