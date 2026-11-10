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छठ पूजा 2026: 36 घंटे के निर्जला व्रत से पहले जरूर खाएं ये चीजें, बनी रहेगी शरीर में एनर्जी

Tue, 10 Nov 2026 05:59 PM IST
श्रुति गौड़ हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Tue, 10 Nov 2026 05:59 PM IST
सार

Best Foods to Prepare Your Body for Chhath Vrat: इस लेख में जानें कि छठ पूजा का कठिन व्रत शुरू करने से पहले अपनी डाइट में किन चीजों को शामिल करना चाहिए। इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करके आप अपने शरीर को तैयार कर सकती हैं। 

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Chhath Puja 2026: What to Eat Before Fasting? Best Foods to Prepare Your Body for Chhath Vrat
छठ पूजा 2026: 36 घंटे के निर्जला व्रत से पहले जरूर खाएं ये चीजें, बनी रहेगी शरीर में एनर्जी - फोटो : AI
Best Foods to Prepare Your Body for Chhath Vrat: छठ महापर्व की शुरुआत होते ही घरों में पूजा और व्रत की तैयारियां तेज हो जाती हैं। यह पर्व आस्था और पवित्रता का प्रतीक होने के साथ-साथ कठिन नियमों के पालन के लिए भी जाना जाता है। छठ पूजा में व्रती को कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। खासतौर पर निर्जला व्रत के दौरान लंबे समय तक बिना पानी और भोजन के रहना पड़ता है। ऐसे में व्रत शुरू करने से पहले शरीर को पर्याप्त पोषण देना बेहद जरूरी है। 


अगर आप भी इस बार छठ का व्रत रखने जा रहे हैं, तो कुछ दिन पहले से ही अपनी डाइट पर ध्यान देना शुरू कर दें। आइए जानते हैं छठ व्रत से पहले किन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए।
 
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Chhath Puja 2026: What to Eat Before Fasting? Best Foods to Prepare Your Body for Chhath Vrat
छठ का व्रत रखने से पहले अपनी डाइट में ये चीजें करें शामिल - फोटो : Freepik.com
छठ व्रत से पहले डाइट में शामिल करें ये चीजें

1. केला और मौसमी फल खाएं

छठ व्रत से पहले अपनी डाइट में केला, सेब, अनार, पपीता और संतरा जैसे फल शामिल करें। इनमें विटामिन, मिनरल और फाइबर पाए जाते हैं, जो शरीर को पोषण देने में मदद करते हैं। केला ऊर्जा का अच्छा स्रोत है और इसे नाश्ते में शामिल किया जा सकता है।

 
Chhath Puja 2026: What to Eat Before Fasting? Best Foods to Prepare Your Body for Chhath Vrat
छठ का व्रत रखने से पहले अपनी डाइट में ये चीजें करें शामिल - फोटो : एआई।
2. ड्राई फ्रूट्स को बनाएं डाइट का हिस्सा

बादाम, अखरोट, किशमिश और खजूर जैसे ड्राई फ्रूट्स में हेल्दी फैट, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। व्रत से पहले सीमित मात्रा में इनका सेवन करें। इससे शरीर को ऊर्जा और पोषण मिलता है।

 
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Chhath Puja 2026: What to Eat Before Fasting? Best Foods to Prepare Your Body for Chhath Vrat
छठ का व्रत रखने से पहले अपनी डाइट में ये चीजें करें शामिल - फोटो : Adobe Stock
3. दाल और प्रोटीन युक्त भोजन करें

छठ व्रत से पहले मूंग दाल, मसूर दाल और दूसरे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करें। प्रोटीन मांसपेशियों के स्वास्थ्य और शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली के लिए जरूरी है।

 
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Chhath Puja 2026: What to Eat Before Fasting? Best Foods to Prepare Your Body for Chhath Vrat
छठ का व्रत रखने से पहले अपनी डाइट में ये चीजें करें शामिल - फोटो : AI
4. हरी सब्जियों का सेवन बढ़ाएं

पालक, मेथी, लौकी, तोरई और दूसरी मौसमी सब्जियां शरीर को विटामिन, मिनरल और फाइबर देती हैं। इन्हें हल्के मसालों के साथ पकाकर खाएं, ताकि पाचन संबंधी परेशानी न हो।

 
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