दिवाली के बाद भी हवा में घुला है पटाखों का धुआं, फेफड़ों को प्रदूषण से बचाने के लिए अपनाएं ये 8 उपाय

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इसका असर खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और अस्थमा या सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर अधिक पड़ सकता है। लगातार प्रदूषित हवा में रहने से खांसी, गले में जलन, सांस फूलना और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।ऐसे में दिवाली के बाद भी सेहत को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। कुछ आसान सावधानियां अपनाकर प्रदूषण के संपर्क को कम किया जा सकता है और अपने फेफड़ों को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है।प्रदूषण के दौरान बाहर निकलना जरूरी हो तो अच्छी गुणवत्ता वाला N95 या समकक्ष प्रमाणित मास्क पहनें। मास्क नाक और मुंह पर अच्छी तरह फिट होना चाहिए। साधारण कपड़े या सर्जिकल मास्क बारीक प्रदूषक कणों से उतनी सुरक्षा नहीं देते।प्रदूषण अधिक होने पर सुबह की सैर, जॉगिंग और खुले मैदान में एक्सरसाइज करने से बचें। भारी शारीरिक गतिविधि के दौरान सांस तेजी से चलती है, जिससे प्रदूषक कण ज्यादा मात्रा में शरीर के अंदर जा सकते हैं। घर के अंदर हल्की एक्सरसाइज करना बेहतर विकल्प हो सकता है।अगर आपके इलाके में प्रदूषण का स्तर ज्यादा है तो घर के अंदर HEPA फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कमरे की हवा में मौजूद कई बारीक प्रदूषक कणों को कम करने में मदद मिलती है। कमरे के आकार के अनुसार सही क्षमता वाला प्यूरीफायर चुनें।जब बाहर प्रदूषण का स्तर अधिक हो, तब घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखना बेहतर है। हालांकि, जब बाहर की हवा की गुणवत्ता सुधरे तो उचित वेंटिलेशन जरूर करें।दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। शरीर में पानी की कमी न होने दें। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि पानी पीने से फेफड़ों में पहुंचे प्रदूषक कण बाहर नहीं निकलते। यह शरीर को सामान्य रूप से हाइड्रेट रखने के लिए जरूरी है।प्रदूषण के दौरान सिगरेट, बीड़ी और दूसरे तंबाकू उत्पादों से दूर रहें। घर के अंदर अगरबत्ती, धूप और मच्छर भगाने वाले धुएं का इस्तेमाल भी कम करें। सफाई के दौरान सूखी झाड़ू लगाने की जगह गीले कपड़े या पोछे का इस्तेमाल करें।बच्चों और बुजुर्गों को प्रदूषण के दौरान लंबे समय तक बाहर रहने से बचाएं। अस्थमा, COPD और दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों को खुले मैदानों में खेलने के बजाय घर के अंदर गतिविधियों में शामिल करें।घर से बाहर निकलने से पहले अपने शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) जरूर चेक करें। AQI जितना खराब होगा, प्रदूषण का स्वास्थ्य पर जोखिम उतना ही बढ़ सकता है। प्रदूषण अधिक होने पर बाहर जाने का समय कम करें और खुले में व्यायाम न करें।