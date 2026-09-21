हेल्थ अलर्ट: डेंगू का शिकार हो गई ये अभिनेत्री, डॉक्टर ने दी रिकवरी कर रहे लोगों को जरूरी सलाह; आप भी जानिए

बारिश और इसके बाद के महीनों को मच्छर जनित रोगों को लिहाज से सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता रहा है। आमतौर पर अगस्त से लेकर अक्तूबर के महीने में देश के कई राज्यों में डेंगू-मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का दबाव बढ़ जाता है। इस बार भी अलग-अलग जगहों से आ रही खबरें चिंता बढ़ा रही हैं। राजधानी दिल्ली-एनसीआर, उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई स्थानों पर डेंगू-मलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ने की खबर है।

डेंगू और इसके खतरे कोंकणा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर के साथ लिखा, दोस्तों, डेंगू से सावधान रहें। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, डेंगू होने के बाद सेहत को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है। डेंगू में कई बार बुखार कम होने के बाद भी खतरा बना रहता है। डेंगू में बुखार ठीक होने का मतलब यह नहीं है कि शरीर पूरी तरह से सामान्य स्थिति में आ गया है।

बुखार उतरने के बाद भी लापरवाही न करें इंटेंसिव केयर के डॉक्टर अरविंद सिंह बताते हैं, डेंगू के मरीजों को अपनी सेहत को लेकर ठीक होने के बाद भी सतर्क रहना चाहिए। बुखार कम होते ही खुद को पूरी तरह स्वस्थ न मानें।

शरीर में पानी-इलेक्ट्रोलाइट की कमी न होने दें



डेंगू में बुखार, पसीना, उल्टी और खान-पान की कमी के कारण शरीर में पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है। इसलिए रिकवरी के दौरान पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेते रहना बेहद जरूरी है। पानी के साथ-साथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ओआरएस, इलेक्ट्रोलाइट वाले पेय, सूप या अन्य चीजों का सेवन किया जा सकता है।



रिकवरी के दौरान पेशाब की मात्रा पर भी ध्यान देते रहना जरूरी है, क्योंकि पेशाब कम होना शरीर में पानी की कमी का संकेत हो सकता है।





रिकवरी के दौरान इन बातों का भी रखें ध्यान



डेंगू के दौरान और उसके बाद शरीर को संक्रमण से उबरने में समय लगता है। इसलिए तुरंत जिम, भारी व्यायाम या ज्यादा भागदौड़ शुरू करने से बचें।



अच्छी नींद और शरीर को आराम देना रिकवरी का जरूरी हिस्सा है।

रिकवरी के दौरा हल्का, आसानी से पचने वाला और पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए। खिचड़ी-दाल, सब्जियां, फलों को आहार का हिस्सा बनाएं।

डेंगू में दर्द और बुखार के कारण मरीज अक्सर खुद से दर्द की दवा लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये गलती खतरनाक हो सकती है। एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन जैसी दवाएं रक्तस्राव का खतरा बढ़ा सकती हैं।

बुखार या दर्द के लिए पैरासिटामोल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी डॉक्टरी सलाह जरूरी है।

अगर आपको कमजोरी के साथ सांस फूलने, बेहोशी, खून आने या पेट में तेज दर्द जैसे लक्षण बने रहते हों तो तुरंत डॉक्टर की सलाह जरूरी लें।









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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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