सरकारी नौकरी: सितंबर की टॉप-10 भर्तियां, 44000 से अधिक रिक्तियां, इनमें आधे से ज्यादा वैकेंसी 10वीं पास के लिए

डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के 23,757 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर और डाक सेवक के पद शामिल हैं। यह भर्ती खास तौर पर 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है। पंजीकरण 31 अगस्त से शुरू हो चुका है, जबकि ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया 2 सितंबर से 21 सितंबर 2026 तक चलेगी। उम्मीदवारों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा और इस भर्ती में पिछली अनुसूची का पंजीकरण नंबर मान्य नहीं होगा। अधिक पढ़ें...

श्रेणी विवरण भर्ती संस्था डाक विभाग पद ग्रामीण डाक सेवक (BPM, ABPM, डाक सेवक) कुल पद 23,757 योग्यता 10वीं पास पंजीकरण 31 अगस्त–19 सितंबर 2026 आवेदन/शुल्क 2–21 सितंबर 2026 सुधार 23–24 सितंबर 2026 अंतिम तिथि 21 सितंबर 2026