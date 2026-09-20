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Asian Games 2026 Live Updates: टेकबॉल के कांस्य पदक मुकाबले में हारीं क्विंसी डिसूजा, शूटिंग का मुकाबला जारी
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sun, 20 Sep 2026 07:28 AM IST
खास बातें
नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला दिन बेहद व्यस्त रहने वाला है। कई खेलों में पदक मुकाबले होंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ उतरेगी। जीत के साथ हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम कम से कम रजत पदक पक्का कर लेगी। वहीं, शूटिंग और वुशू समेत कई खेलों में भारतीय खिलाड़ी पदक की दावेदारी पेश करेंगे।
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लाइव अपडेट
07:28 AM, 20-Sep-2026
Asian Games 2026 Live: सोनम मजबूत, विदारसा को दो खराब सीरीज का झटकासोनम ने शुरुआत से ही इस स्पर्धा में शानदार स्तर बनाए रखा है। हालांकि, विदारसा विनोद की दो खराब सीरीज के कारण वह लगातार आठवें से 10वें स्थान के बीच बनी हुई हैं। फिलहाल चीन और दक्षिण कोरिया के निशानेबाजों का प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है। वहीं भारत और जापान तीसरे स्थान के लिए मुकाबले में हैं। हालांकि, यह निशानेबाजी है और इस खेल में स्थिति बहुत तेजी से बदल सकती है। अभी मुकाबला बाकी है और एक अच्छी सीरीज तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है।
07:26 AM, 20-Sep-2026
Asian Games 2026 Live: क्विंसी-अनस उतरेएकल में कांस्य पदक मुकाबला हारने के कुछ ही मिनट बाद भारत की क्विंसी डिसूजा एक और पदक की चुनौती के लिए वापस कोर्ट पर उतर गई हैं। इस बार वह टेकबॉल के मिश्रित युगल में मोहम्मद अनस बेग के साथ जोड़ी बनाकर खेल रही हैं। भारतीय जोड़ी का सामना वियतनाम की गुयेन/त्रिन्ह की जोड़ी से हो रहा है। क्विंसी कुछ ही देर पहले सीधे सेटों में हार के बाद कांस्य पदक से चूक गई थीं। मुकाबले के बाद वह भावुक भी नजर आईं। लेकिन अब उन्हें तुरंत खुद को संभालकर एक और दबाव वाले पदक मुकाबले में उतरना पड़ा है। एशियन गेम्स जैसे बड़े मंच पर लगातार दो मुकाबलों के बीच इतनी जल्दी मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को तैयार करना बड़ी चुनौती होती है। क्विंसी के लिए अब मिश्रित युगल मुकाबला एक और पदक हासिल करने का मौका है।
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07:13 AM, 20-Sep-2026
Asian Games 2026 Live: शूटिंग में क्या चल रहा है?10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत की अच्छी शुरुआत ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। हालांकि सोनम मस्कर शानदार प्रदर्शन करते हुए फिलहाल दूसरे स्थान पर बनी हुई हैं, लेकिन विदारसा विनोद की दूसरी सीरीज खराब रही, जिसके बाद वह खिसककर आठवें स्थान पर पहुंच गई हैं। फिलहाल दक्षिण कोरिया और चीन क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक की स्थिति में हैं। हालांकि स्पर्धा खत्म होने तक स्थिति बदल सकती है। भारत की एलावेनिल वालारिवन ने अभी निशाना लगाना शुरू नहीं किया है। वह विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता और 2019 विश्व कप फाइनल की विजेता रह चुकी हैं।
07:07 AM, 20-Sep-2026
Asian Games 2026 Live: क्विंसी हारींक्विंसी डिसूजा को टेकबॉल महिला एकल के कांस्य पदक मुकाबले में हार मिली। उन्हें जापान की यूइना साकामोटो ने 12-11, 12-11 से हरा दिया। हालांकि, क्विंसी को अनस के साथ मिक्स्ड डबल्स के कांस्य पदक मुकाबले में भी हिस्सा लेना है। यह मैच थोड़ी देर में शुरू होगा। दूसरे सेट में शानदार शुरुआत के बावजूद भारत की क्विंसी डिसूजा को दुनिया की सातवें नंबर की खिलाड़ी जापान की साकामोटो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ क्विम्सी महिला टेकबॉल एकल में चौथे स्थान पर रहीं।
दूसरे सेट की शुरुआत से ही क्विंसी ने बढ़त बनाए रखी थी, लेकिन घरेलू खिलाड़ी साकामोटो ने उन पर जबरदस्त दबाव बनाया। उन्होंने कई मुश्किल कोण बनाते हुए मुकाबले में वापसी की। क्विंसी पदक से चूक गईं, लेकिन उन्होंने पूरे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया।
06:50 AM, 20-Sep-2026
Asian Games 2026 Live: वुशू में 11वें स्थान पर रहे सुरज सिंह मयांगलमबामवुशू के चांगक्वान फाइनल में भारत के सुरज सिंह 11वें स्थान पर रहे और पदक नहीं जीत सके।
06:48 AM, 20-Sep-2026
Asian Games 2026 Live: क्विंसी पहला सेट हारींटेकबॉल में क्विंसी डिसूजा को पहले सेट में जापान की साकामोटो यूइना से 12-11 से हार मिली। एक वक्त स्कोर 11-11 से बराबर था और 12 पर सेट जीता जाता है, लेकिन साकामोटो जीत गईं। फिलहाल दूसरे सेट का खेल जारी है।
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06:35 AM, 20-Sep-2026
Asian Games 2026 Live: कांस्य पदक के लिए क्विंसी का मुकाबलाभारत की क्विंसी डिसूजा महिला टेकबॉल के कांस्य पदक मुकाबले में उतर गई हैं। उनके सामने जापान की युइना सकामोटो हैं। क्विंसी की नजर इस मुकाबले को जीतकर एशियन गेम्स में भारत के लिए टेकबॉल का पहला पदक हासिल करने पर है।
06:34 AM, 20-Sep-2026
Asian Games 2026 Live: आठवें स्थान पर सूरजपुरुष चांगक्वान फाइनल में सूरज सिंह मयांगलंबम फिलहाल आठवें स्थान पर हैं। उन्होंने कुल 9.683 अंक हासिल किए हैं। सूरज को मूवमेंट की गुणवत्ता के लिए 5 अंक, कुल प्रदर्शन के लिए 2.683 अंक और कठिनाई के स्तर के लिए 2 अंक मिले हैं।
06:30 AM, 20-Sep-2026
Asian Games 2026 Live: वालारिवन, विदारसा और सोनम एक्शन मेंसोनम उत्तम मस्कर, एलावेनिल वालारिवन और विदारसा विनोद इस समय भारत के लिए 10 मीटर एयर राइफल में निशाना साध रही हैं। इस स्पर्धा में भारत को पदक के दावेदारों में माना जा रहा है। यह मुकाबला व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन के साथ-साथ टीम फाइनल भी है। यानी इस क्वालिफिकेशन राउंड में तीनों निशानेबाजों के संयुक्त स्कोर का इस्तेमाल टीम फाइनल के लिए किया जाएगा। वहीं, इस राउंड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली निशानेबाज व्यक्तिगत फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। व्यक्तिगत फाइनल दिन में बाद में खेला जाएगा। शूटिंग की पहली सीरीज के बाद सोनम उत्तम मस्कर चौथे और विदारसा विनोद पांचवें स्थान पर हैं। हालांकि, अभी कई निशानेबाजों का मुकाबला शुरू होना बाकी है। ऐसे में मौजूदा रैंकिंग में आगे बदलाव हो सकता है।
06:28 AM, 20-Sep-2026