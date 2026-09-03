जीडीएस भर्ती 2026: ग्रामीण डाक सेवक क्या काम करते हैं? सिर्फ इतने घंटे की होती है ड्यूटी, इतनी मिलती है सैलरी

जीडीएस भर्ती में कौन से पद हैं?

जीडीएस भर्ती के तहत मुख्य रूप से तीन तरह के पद होते हैं:

ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) डाक सेवक

तीनों पदों की जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं। नीचे एक-एक करके तीनों पदों की जिम्मेदारियां बताई गई हैं।

ब्रांच पोस्टमास्टर का क्या काम होता है?

ब्रांच पोस्टमास्टर यानी BPM किसी शाखा डाकघर के रोजमर्रा के कामकाज की जिम्मेदारी संभालता है। इसमें डाकघर और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से जुड़े काम भी शामिल हैं। बीपीएम के प्रमुख काम हैं-

शाखा डाकघर का रोजाना संचालन करना

डाक विभाग की सेवाओं और उत्पादों का प्रचार करना

ग्राहक सेवा केंद्र से जुड़ी सेवाएं चलाना

एकल शाखा डाकघर में डाक की आवाजाही और वितरण की व्यवस्था देखना

जरूरत पड़ने पर असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) के काम भी करना

वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से सौंपे गए अन्य काम करना



जिस उम्मीदवार का चयन बीपीएम के रूप में होता है, उसे शाखा डाकघर चलाने के लिए जगह की व्यवस्था अपने खर्च पर करनी होती है। साथ ही उसे उसी गांव में रहना होता है जहां संबंधित शाखा डाकघर संचालित होता है।

असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर क्या करते हैं?

असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर यानी ABPM, बीपीएम की सहायता करता है और डाकघर के कई महत्वपूर्ण काम संभालता है। एबीपीएम को संबंधित डाकघर के वितरण क्षेत्र के भीतर रहना होता है। इनके काम में मुख्य रूप से-

डाक टिकट और डाक सामग्री बेचना

घर-घर डाक पहुंचाना और डाक की आवाजाही करना

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से जुड़े जमा, भुगतान और दूसरे लेनदेन करना

बीपीएम की डाकघर संबंधी गतिविधियों में मदद करना

डाक विभाग की सेवाओं और उत्पादों का प्रचार करना

जरूरत पड़ने पर बीपीएम के काम भी संभालना

वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से सौंपे गए अन्य काम करना



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डाक सेवक का क्या काम होता है?

डाक सेवक की तैनाती सिर्फ गांव के डाकघर तक सीमित नहीं होती। उन्हें डाकघर, छंटाई कार्यालय, मेल कार्यालय, ट्रांजिट मेल कार्यालय, वितरण केंद्र या विभाग के किसी अन्य कार्यालय में भी लगाया जा सकता है।



डाकघर में डाक सेवक के काम में टिकट और डाक सामग्री की बिक्री, घर-घर डाक पहुंचाना तथा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से जुड़े जमा और भुगतान जैसे काम शामिल हैं।