एसएससी जेई 2026: जूनियर इंजीनियर भर्ती की अधिसूचना जारी, 1748 पदों पर आज से आवेदन शुरू; जानें लास्ट डेट

कौन कर सकता है आवेदन?

शैक्षणिक योग्यता: अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में बी.ई. (B.E.), बी.टेक (B.Tech) की डिग्री अथवा तीन साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना अनिवार्य है।



आयु सीमा: न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु विभाग के अनुसार 30 से 32 वर्ष तय की गई है। वहीं सरकारी नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और दिव्यांग (PwD) अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार विशेष छूट प्रदान की जाएगी।



उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड़ों को अच्छे से पढ़ और समझ लें।