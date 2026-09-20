उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, अलर्ट हुआ जापान: पीएम ने अधिकारियों को दिए चौकन्ना रहने के निर्देश, बढ़ाई निगरानी
उत्तर कोरिया के संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण के बाद जापान ने सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत कर दिया है। प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने अधिकारियों को जानकारी जुटाने और उसका तेजी से विश्लेषण करने के साथ-साथ जनता को समय पर जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।
विस्तार
उत्तर कोरिया की ओर से संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने की खबर के बाद जापान में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने संबंधित अधिकारियों को हालात पर लगातार नजर रखने, ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
मिसाइल लॉन्च के बाद जापान सरकार एक्टिव
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि मिसाइल प्रक्षेपण से जुड़ी हर उपलब्ध जानकारी जुटाई जाए और उसका तेजी से विश्लेषण किया जाए। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि स्थिति को लेकर सही और पुख्ता जानकारी जल्द सामने आए। साथ ही, जनता को भी जरूरत के मुताबिक समय पर और सही जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।
विमानों और जहाजों की सुरक्षा पर खास ध्यान
जापान सरकार ने विमानों, समुद्री जहाजों और दूसरी संबंधित परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। अधिकारियों को संभावित मिसाइल गतिविधि से जुड़े किसी भी जोखिम को ध्यान में रखते हुए जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा है। सरकार की ओर से सभी संभावित उपाय करने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा व्यवस्था को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि हालात में किसी भी बदलाव पर तुरंत नजर रखें।
उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम पर पहले से नजर
उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका पहले भी चिंता जताते रहे हैं। ऐसे किसी भी प्रक्षेपण के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा एजेंसियां मिसाइल की दिशा, संभावित गिरने वाले क्षेत्र और उससे जुड़े जोखिमों का आकलन करती हैं।
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जापान की नजर अब आगे की स्थिति पर
फिलहाल जापान सरकार की प्राथमिकता मिसाइल प्रक्षेपण से जुड़ी जानकारी जुटाना, उसकी पुष्टि करना और पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करना है। सरकार ने संबंधित एजेंसियों को सतर्क रहने और किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है।