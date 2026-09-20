उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, अलर्ट हुआ जापान: पीएम ने अधिकारियों को दिए चौकन्ना रहने के निर्देश, बढ़ाई निगरानी

उत्तर कोरिया की ओर से संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने की खबर के बाद जापान में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने संबंधित अधिकारियों को हालात पर लगातार नजर रखने, ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

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