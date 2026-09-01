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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   IBPS RRB Recruitment 2026: Apply for 13,706 Posts, Check Eligibility, Exam Pattern and Fees

बैंकिंग सेक्टर में बंपर भर्ती: 13,706 पदों पर आज से आवेदन शुरू, ग्रेजुएट करें आवेदन, जानें कितना लगेगा शुल्क

Tue, 01 Sep 2026 03:18 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Tue, 01 Sep 2026 03:18 PM IST
सार

IBPS RRB Recruitment 2026: आईबीपीएस ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 13,706 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें कार्यालय सहायक और अधिकारी वर्ग के पद शामिल हैं। उम्मीदवार 21 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उम्र, योग्यता, शुल्क, परीक्षा और चयन प्रक्रिया समेत भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी पढ़ें...
 

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IBPS RRB Recruitment 2026: Apply for 13,706 Posts, Check Eligibility, Exam Pattern and Fees
IBPS RRB Recruitment 2026 - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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IBPS RRB Recruitment 2026: बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में 13,706 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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यह भर्ती सामान्य भर्ती प्रक्रिया-आरआरबी XV के तहत की जा रही है। इसमें कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय) के साथ अधिकारी वर्ग के विभिन्न पद शामिल हैं।

आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?

आरआरबी भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से 21 सितंबर 2026 तक चलेगी। इसके बाद आवेदन में सुधार के लिए दो दिन की अवधि दिए जाने की जानकारी दी गई है। हालांकि, सुधार के लिए 200 रुपये शुल्क देना होगा। भर्ती का संभावित कार्यक्रम इस प्रकार है:

 
प्रक्रिया संभावित तारीख
ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क भुगतान 1 से 21 सितंबर 2026
आवेदन में सुधार पंजीकरण बंद होने के बाद 2 दिन
पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण नवंबर 2026
प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र नवंबर/दिसंबर 2026
प्रारंभिक परीक्षा नवंबर/दिसंबर 2026
प्रारंभिक परीक्षा परिणाम दिसंबर 2026/जनवरी 2027
मुख्य/एकल परीक्षा के प्रवेश पत्र दिसंबर 2026/जनवरी 2027
मुख्य/एकल परीक्षा दिसंबर 2026 से फरवरी 2027
मुख्य/एकल परीक्षा परिणाम जनवरी 2027
साक्षात्कार के प्रवेश पत्र जनवरी 2027
अधिकारी वर्ग का साक्षात्कार जनवरी/फरवरी 2027
अस्थायी आवंटन फरवरी/मार्च 2027

 

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कितनी वैकेंसी भरी जाएंगी?

इस भर्ती अभियान के तहत देशभर में अलग-अलग राज्यों में अधिकारी (स्केल-I, II, III) और कार्यालय सहायक (ग्रुप-बी) की कुल 13,706 रिक्तियां भरी जाएंगी। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:

 
पद रिक्तियां
कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय) 8,183
अधिकारी स्केल-I 4,256
अधिकारी स्केल-II 1,047
अधिकारी स्केल-III 220
कुल 13,706

उम्मीदवार कार्यालय सहायक और अधिकारी वर्ग में केवल एक पद यानी स्केल-I, स्केल-II या स्केल-III के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग आवेदन और शुल्क देना होगा।
 
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किस पद के लिए कितनी शैक्षणिक योग्यता चाहिए?

शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग है। उम्मीदवार की योग्यता और संबंधित परीक्षा का परिणाम 21 सितंबर 2026 तक घोषित हो जाना चाहिए।

 
पद शैक्षणिक योग्यता अनुभव
कार्यालय सहायक किसी भी विषय में स्नातक कोई अनुभव नहीं
अधिकारी स्केल-I स्नातक कोई अनुभव नहीं
स्केल-II सामान्य बैंकिंग अधिकारी स्नातक, न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक बैंक/वित्तीय संस्थान में अधिकारी के रूप में 2 वर्ष
स्केल-II सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स/कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री, न्यूनतम 50 प्रतिशत संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष
स्केल-II चार्टर्ड अकाउंटेंट भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान से प्रमाणित योग्यता चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में 1 वर्ष
स्केल-II विधि विधि में डिग्री, न्यूनतम 50 प्रतिशत अधिवक्ता/विधि अधिकारी के रूप में 2 वर्ष
स्केल-II कोषागार/विपणन वित्त/विपणन में एमबीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष
स्केल-II कृषि कृषि/बागवानी में स्नातक, न्यूनतम 50 प्रतिशत संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष
अधिकारी स्केल-III स्नातक, न्यूनतम 50 प्रतिशत बैंक/वित्तीय संस्थान में अधिकारी के रूप में 5 वर्ष

 

किस पद के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए?

उम्मीदवार की आयु की गणना 1 सितंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। अलग-अलग पदों के लिए आयु सीमा अलग है।

 

पद आयु सीमा जन्म तिथि
कार्यालय सहायक 18 से 28 वर्ष 2 सितंबर 1998 से 1 सितंबर 2008 के बीच
अधिकारी स्केल-I 18 से 30 वर्ष 2 सितंबर 1996 से 1 सितंबर 2008 के बीच
अधिकारी स्केल-II 21 से 32 वर्ष 2 सितंबर 1994 से 1 सितंबर 2005 के बीच
अधिकारी स्केल-III 21 से 40 वर्ष 2 सितंबर 1986 से 1 सितंबर 2005 के बीच

 

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। एससी और एसटी वर्ग को पांच वर्ष, ओबीसी गैर-क्रीमी लेयर को तीन वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

कार्यालय सहायक पद के लिए पूर्व सैनिकों और विधवा/तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी निर्धारित नियमों के अनुसार अलग छूट का प्रावधान है।

स्थानीय भाषा जानना क्यों जरूरी है?

आरआरबी भर्ती में स्थानीय भाषा की जानकारी महत्वपूर्ण पात्रता शर्तों में शामिल है। उम्मीदवार ने संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा को आठवीं कक्षा या उससे ऊपर के स्तर पर पढ़ा होना चाहिए।

अगर उम्मीदवार ने संबंधित स्थानीय भाषा आठवीं या उससे ऊपर की कक्षा में नहीं पढ़ी है, तो उसे नियुक्ति के बाद छह महीने का समय दिया जा सकता है। इस अवधि में स्थानीय भाषा की दक्षता हासिल करनी होगी। यह प्रक्रिया परिवीक्षा अवधि के भीतर पूरी करनी होगी।

इसलिए उम्मीदवार को आवेदन करने से पहले अपने चुने हुए आरआरबी और उसकी स्थानीय भाषा की पात्रता जरूर देख लेनी चाहिए।

चयन कैसे होगा?

प्रथम श्रेणी के अधिकारी और बहुउद्देशीय कार्यालय सहायक के पदों के लिए भर्ती परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी: प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। दोनों परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएंगी।

ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस) पद के लिए आवेदन करने वाले वे उम्मीदवार जो प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा में उपस्थित होना होगा।

किन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्ती होगी?

इस भर्ती प्रक्रिया में देशभर के 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं। उम्मीदवारों के लिए संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा का ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। प्रमुख बैंकों और संबंधित स्थानीय भाषाओं की सूची इस प्रकार है:
 

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुख्यालय स्थानीय भाषा
आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक अमरावती तेलुगु
अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक नाहरलागुन अंग्रेजी
असम ग्रामीण बैंक गुवाहाटी असमिया, बंगाली, बोडो
बिहार ग्रामीण बैंक पटना हिंदी
छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक रायपुर हिंदी
गुजरात ग्रामीण बैंक वडोदरा गुजराती
हरियाणा ग्रामीण बैंक रोहतक हिंदी
हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक मंडी हिंदी
जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक जम्मू डोगरी, कश्मीरी, पंजाबी, उर्दू, हिंदी आदि
झारखंड ग्रामीण बैंक रांची हिंदी
कर्नाटक ग्रामीण बैंक बल्लारी कन्नड़
केरल ग्रामीण बैंक मलप्पुरम मलयालम
मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक इंदौर हिंदी
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक छत्रपति संभाजीनगर मराठी
मणिपुर ग्रामीण बैंक इंफाल मणिपुरी
मेघालय ग्रामीण बैंक शिलांग खासी, गारो
मिजोरम ग्रामीण बैंक आइजोल मिजो
नागालैंड ग्रामीण बैंक कोहिमा अंग्रेजी
ओडिशा ग्रामीण बैंक भुवनेश्वर ओड़िया
पुडुचेरी ग्रामीण बैंक पुडुचेरी तमिल, मलयालम, तेलुगु
पंजाब ग्रामीण बैंक कपूरथला पंजाबी
राजस्थान ग्रामीण बैंक जयपुर हिंदी
तमिलनाडु ग्रामीण बैंक सलेम तमिल
तेलंगाना ग्रामीण बैंक हैदराबाद तेलुगु, उर्दू
त्रिपुरा ग्रामीण बैंक अगरतला बंगाली, कोकबोरोक
उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक लखनऊ हिंदी, उर्दू, संस्कृत
उत्तराखंड ग्रामीण बैंक देहरादून हिंदी, संस्कृत
पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक कोलकाता बंगाली, नेपाली

 

आवेदन शुल्क कितना है?

उम्मीदवारों को आवेदन के दौरान ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा।

श्रेणी शुल्क
एससी/एसटी/दिव्यांग/पूर्व सैनिक (केवल कार्यालय सहायक) 175 रुपये
अन्य सभी उम्मीदवार 850 रुपये

 

आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार निम्नलिखित चरणों का पालन करके पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

  • आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।
  • होमपेज पर उपलब्ध आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, पीओ भर्ती 2026 पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें।
  • एक नया पेज खुलेगा, जहां उम्मीदवारों को आवश्यक पंजीकरण विवरण दर्ज करना होगा।
  • पंजीकरण पूरा करने के बाद, अपने खाते में लॉग इन करें।
  • आवेदन पत्र भरें और लागू आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
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