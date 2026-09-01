बैंकिंग सेक्टर में बंपर भर्ती: 13,706 पदों पर आज से आवेदन शुरू, ग्रेजुएट करें आवेदन, जानें कितना लगेगा शुल्क

स्थानीय भाषा जानना क्यों जरूरी है?

आरआरबी भर्ती में स्थानीय भाषा की जानकारी महत्वपूर्ण पात्रता शर्तों में शामिल है। उम्मीदवार ने संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा को आठवीं कक्षा या उससे ऊपर के स्तर पर पढ़ा होना चाहिए।



अगर उम्मीदवार ने संबंधित स्थानीय भाषा आठवीं या उससे ऊपर की कक्षा में नहीं पढ़ी है, तो उसे नियुक्ति के बाद छह महीने का समय दिया जा सकता है। इस अवधि में स्थानीय भाषा की दक्षता हासिल करनी होगी। यह प्रक्रिया परिवीक्षा अवधि के भीतर पूरी करनी होगी।



इसलिए उम्मीदवार को आवेदन करने से पहले अपने चुने हुए आरआरबी और उसकी स्थानीय भाषा की पात्रता जरूर देख लेनी चाहिए।

चयन कैसे होगा?

प्रथम श्रेणी के अधिकारी और बहुउद्देशीय कार्यालय सहायक के पदों के लिए भर्ती परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी: प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। दोनों परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएंगी।



ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस) पद के लिए आवेदन करने वाले वे उम्मीदवार जो प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा में उपस्थित होना होगा।