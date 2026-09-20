Kullu News: दारचा गोंपा से शुरू हुई ईको पदयात्रा

संवाद न्यूज एजेंसीकेलांग (लाहौल-स्पीति)। यंग ड्रग्पा एसोसिएशन गरशा की ओर से पर्यावरण संरक्षण, हिमालय की प्राकृतिक धरोहर को बचाने और विश्व शांति के संदेश के साथ आयोजित ईको पदयात्रा का रविवार को दारचा गोंपा से शुभारंभ हुआ। हिज होलीनेस ग्यालवा डोखंपा रिनपोछे, हिज होलीनेस खमटक रिनपोछे और सोमांग रिनपोछे के पावन आशीर्वाद से यात्रा शुरू हुई। यह यात्रा केलांग, जाहलमा होते हुए त्रिलोकनाथ में संपन्न होगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार यात्रा सोमवार को जाहलमा पहुंचेगी और मंगलवार को त्रिलोकनाथ में पूरी होगी। तीन दिन में यात्रा में शामिल लोग 120 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे।स्थानीय विधायक अनुराधा राणा ने पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने सभी पदयात्रियों को शुभकामनाएं दीं। वाईडीए यात्रा कमेटी को अपनी ऐच्छिक निधि से एक लाख रुपये देने की घोषणा की। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी लाहौल-स्पीति के अध्यक्ष दोरजे लारजे, बाल कल्याण समिति चेयरपर्सन शशिकिरण, जिला सोशल मीडिया समन्वयक राहुल ठाकुर और पंचायती राज ब्लॉक अध्यक्ष टशी केसंग सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आयोजकों ने कहा कि ईको पदयात्रा का उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र के पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। यात्रा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और विश्व शांति का संदेश भी दिया जा रहा है। संवाद