बृजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव पर फिर साधा निशाना

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पतंजलि द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में उनके खिलाफ दायर 50 करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के ऊपर देश की हर अदालत और हर राज्य में मुकदमे दर्ज हैं, दवा से लेकर घी तक में मिलावट के केस चल रहे हों, ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने दंगल को नई पीढ़ी यानी जेन जी और युवाओं को समर्पित करते हुए अखाड़े की परंपरागत कुश्ती को आधुनिक रूप देने का आह्वान किया।



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