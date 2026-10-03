12000+ सरकारी नौकरियां: इन सात पदों पर भर्तियों की आखिरी नजदीक, जल्द भर दें अपनी पसंद की सरकारी नौकरी का फॉर्म

1 of 8 जल्द भर दें अपनी पसंद की Govt Job का फॉर्म - फोटो : AI Generated



इस सप्ताह यानी 3 से 9 अक्तूबर 2026 के बीच कई सरकारी भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने वाली है। इनमें भारतीय स्टेट बैंक विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारी भर्ती, संघ लोक सेवा आयोग इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा और जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड की भर्तियां शामिल हैं। ऐसे में पात्र अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख का ध्यान रखना जरूरी है।

2 of 8 - करनाल रोड स्थित बंद पड़ा एसबीआई बैंक। संवाद

एसबीआई भर्ती की अंतिम तारीख कब है? भारतीय स्टेट बैंक की संपदा प्रबंधन इकाई में विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारी के 207 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 5 अक्तूबर 2026 है। इनमें क्षेत्रीय प्रमुख, संबंध प्रबंधक, निवेश विशेषज्ञ और निवेश अधिकारी जैसे पद शामिल हैं। पद के अनुसार उम्मीदवार के पास स्नातक, स्नातकोत्तर, एमबीए या सीए की योग्यता और संबंधित कार्य अनुभव होना चाहिए। चयन शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार के आधार पर होगा। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी यहां पढ़ें...



3 of 8 UPSC ESE 2027 - फोटो : AI Generated

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4 of 8 MP Police Constable GD Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

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