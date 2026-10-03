12000+ सरकारी नौकरियां: इन सात पदों पर भर्तियों की आखिरी नजदीक, जल्द भर दें अपनी पसंद की सरकारी नौकरी का फॉर्म

इस सप्ताह यानी 3 से 9 अक्तूबर 2026 के बीच कई सरकारी भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने वाली है। इनमें भारतीय स्टेट बैंक विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारी भर्ती, संघ लोक सेवा आयोग इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा और जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड की भर्तियां शामिल हैं। ऐसे में पात्र अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख का ध्यान रखना जरूरी है।
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- करनाल रोड स्थित बंद पड़ा एसबीआई बैंक। संवाद
एसबीआई भर्ती की अंतिम तारीख कब है?
भारतीय स्टेट बैंक की संपदा प्रबंधन इकाई में विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारी के 207 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 5 अक्तूबर 2026 है। इनमें क्षेत्रीय प्रमुख, संबंध प्रबंधक, निवेश विशेषज्ञ और निवेश अधिकारी जैसे पद शामिल हैं। पद के अनुसार उम्मीदवार के पास स्नातक, स्नातकोत्तर, एमबीए या सीए की योग्यता और संबंधित कार्य अनुभव होना चाहिए। चयन शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार के आधार पर होगा। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी यहां पढ़ें...
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UPSC ESE 2027
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यूपीएससी ईएसई के लिए कब तक आवेदन?
संघ लोक सेवा आयोग की इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2027 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 6 अक्तूबर 2026 शाम 6 बजे है। इस भर्ती के जरिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार इंजीनियरिंग से जुड़े करीब 480 पदों को भरा जाएगा। संबंधित विषय में इंजीनियरिंग डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 31 जनवरी 2027 को प्रस्तावित है। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी यहां पढ़ें...
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MP Police Constable GD Recruitment 2026
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एमपी पुलिस में कितने पद हैं?
मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के तहत 7,500 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 6 अक्तूबर 2026 को समाप्त होगी। इनमें विशेष सशस्त्र बल के 700 और गैर-विशेष सशस्त्र बल के 6,800 पद शामिल हैं। आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के जरिए होगा। लिखित परीक्षा 19 नवंबर 2026 से शुरू होगी। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी यहां पढ़ें...
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(प्रतीकात्मक तस्वीर)
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एसएससी सीएचएसएल की अंतिम तारीख क्या है?
12वीं पास उम्मीदवारों के लिए कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर यानी सीएचएसएल 2026 भर्ती महत्वपूर्ण है। इसके तहत करीब 2,536 पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन की अंतिम तारीख 7 अक्तूबर रात 11 बजे है, जबकि शुल्क जमा करने की सुविधा 8 अक्तूबर तक रहेगी। इसमें अवर मंडल लिपिक, कनिष्ठ सचिवालय सहायक और आंकड़ा प्रविष्टि परिचालक जैसे पद शामिल हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी यहां पढ़ें...