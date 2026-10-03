भारी-भरकम इलेक्ट्रिक बिल से हैं परेशान?: उपकरण में बस करें यह काम, बच सकता है 20 प्रतिशत तक बिजली; जानें कैसे

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली जागृति शुक्ला Sat, 03 Oct 2026 07:45 PM IST

सार टेक्नोलॉजी क्या हर महीने आता भारी-भरकम बिजली बिल आपकी भी जेब ढीली कर रहा है? तो इसके लिए न तो आराम से समझौता करने की जरूरत है और न ही महंगे उपकरण बदलने की। आइए जानते हैं कैसे फ्रिज और इन्वर्टर की कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर आप हर महीने अपना बिजली का बिल 20 प्रतिशत तक कम कर सकते हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : एआई जनरेटेड

गर्मियां हों या सर्दियां, घर में कुछ उपकरण ऐसे होते हैं, जो हर मौसम में इस्तेमाल होते हैं और बिजली की खपत भी ज्यादा करते हैं। खासकर गर्मियों में एसी, फ्रिज और इन्वर्टर के ज्यादा इस्तेमाल से बिजली का बिल बढ़ जाता है। ऐसे में बिल कम करने के लिए जरूरी नहीं कि आप महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बदलें या अपनी सुविधाओं से समझौता करें। कुछ आसान सेटिंग और रोजमर्रा की आदतों में बदलाव करके बिजली की खपत कम की जा सकती है। आइए जानते हैं फ्रिज, इन्वर्टर और दूसरे उपकरणों से बिजली बचाने के आसान तरीके।

फ्रिज की सही तापमान सेटिंग है जरूरी

घर में फ्रिज उन उपकरणों में शामिल है जो लंबे समय तक लगातार चलते हैं। इसलिए इसकी सही सेटिंग बिजली की खपत पर असर डाल सकती है। कई लोग फ्रिज की कूलिंग को हमेशा मैक्सिमम पर रखते हैं या मौसम बदलने के बाद भी तापमान की सेटिंग नहीं बदलते।

गर्मियों में फ्रिज का तापमान आमतौर पर करीब 2 से 4 डिग्री सेल्सियस रखना पर्याप्त हो सकता है। वहीं मौसम और जरूरत के हिसाब से कूलिंग सेटिंग को एडजस्ट किया जा सकता है। हालांकि, सही तापमान आपके फ्रिज के मॉडल और उसमें रखे सामान पर भी निर्भर करता है।

फ्रिज को दीवार से बिल्कुल सटाकर रखना भी सही नहीं है। पीछे लगे कॉइल और वेंटिलेशन एरिया के आसपास पर्याप्त जगह नहीं होने पर गर्मी बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है और कंप्रेसर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इसलिए फ्रिज को थोड़ी दूरी और हवादार जगह पर रखना बेहतर है।

इसके अलावा फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोलने से भी अंदर का तापमान प्रभावित हो सकता है। इसलिए गर्म खाना सीधे फ्रिज में रखने के बजाय उसे सामान्य तापमान तक ठंडा होने देना भी बेहतर रहता है। इससे कूलिंग सिस्टम पर अनावश्यक दबाव कम किया जा सकता है।

इन्वर्टर की बैटरी और लोड पर रखें नजर

इसके अलावा घर में इस्तेमाल होने वाला इन्वर्टर भी बिजली की खपत को प्रभावित कर सकता है। खासकर अगर बैटरी पुरानी हो गई है या उसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रही है, तो चार्जिंग और बैकअप से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं।

अगर आपकी इन्वर्टर बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम हो गया है, तो उसे निर्माता के निर्देश के अनुसार जांचना और जरूरी मेंटेनेंस करवाना चाहिए। बैटरी की स्थिति खराब होने पर चार्जिंग में ज्यादा समय लग सकता है और सिस्टम की दक्षता भी प्रभावित हो सकती है।

साथ ही कोशिश करें कि इन्वर्टर से जुड़े अनावश्यक उपकरणों को बंद रखें। घर की जरूरत के हिसाब से लोड मैनेज करना भी बिजली की खपत को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।

इन्वर्टर की चार्जिंग पूरी होने के बाद उसका ऑटो-कट या चार्ज कंट्रोल सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, यह भी जांचते रहें। बैटरी या वायरिंग में कोई समस्या दिखाई दे तो खुद से छेड़छाड़ करने के बजाय योग्य तकनीशियन से जांच करवाना बेहतर है।

घर से निकलते समय इन चीजों को जरूर करें बंद

बिजली बचाने के लिए सिर्फ फ्रिज और इन्वर्टर की सेटिंग बदलना ही काफी नहीं है। रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों का भी बिजली के बिल पर असर पड़ता है। घर से बाहर निकलते समय पंखा, कूलर, टीवी, लाइट और दूसरे गैर-जरूरी उपकरण बंद कर दें। कई बार कमरे से बाहर निकलने के बाद भी लोग पंखा या लाइट चालू छोड़ देते हैं, जिससे बिना जरूरत बिजली खर्च होती रहती है।

इसी तरह फोन, लैपटॉप और दूसरे गैजेट्स की चार्जिंग पूरी होने के बाद चार्जर को प्लग में लगा छोड़ने से बचें। स्टैंडबाय या तथाकथित फैंटम लोड कुछ बिजली की खपत कर सकता है, हालांकि इसकी मात्रा डिवाइस के हिसाब से काफी अलग होती है।

पुराने बल्ब की जगह एलईडी लगाएं

अगर घर में अभी भी पुराने इनकैंडेसेंट या ज्यादा बिजली खपत करने वाले बल्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उनकी जगह एलईडी बल्ब लगाए जा सकते हैं। एलईडी बल्ब आमतौर पर समान रोशनी के लिए कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं और लंबे समय तक चलते हैं।

घर में जहां जरूरत न हो वहां लाइट बंद रखना और प्राकृतिक रोशनी का इस्तेमाल करना भी बिजली बचाने का आसान तरीका है।

बिजली का बिल कितना कम होगा?

फ्रिज की सही सेटिंग, इन्वर्टर की नियमित मेंटेनेंस, अनावश्यक उपकरणों को बंद रखने और एलईडी लाइट के इस्तेमाल जैसे कदम बिजली की खपत कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, बिजली के बिल में कितनी बचत होगी, यह आपके घर में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों, उनकी रेटिंग, इस्तेमाल के समय और स्थानीय बिजली दरों पर निर्भर करेगा।

इसलिए 20 प्रतिशत तक बचत को एक संभावित आंकड़े के तौर पर देखें, गारंटीड बचत के रूप में नहीं। अगर आप इन छोटी-छोटी बातों को अपनी रोजमर्रा की आदतों में शामिल करते हैं, तो बिजली की अनावश्यक खपत को कम किया जा सकता है और महीने के बिल पर इसका असर भी दिखाई दे सकता है।