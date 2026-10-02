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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Jobs ›   3 October Last Date: Apply Today for 160 India Optel Posts and 243 PGIMER Nursing Officer Vacancies

तीन अक्तूबर अंतिम तिथि: नर्सिंग ऑफिसर-प्रोजेक्ट इंजीनियर समेत कई पद, 400 से अधिक रिक्तियां, तुरंत भर दें फॉर्म

Fri, 02 Oct 2026 07:47 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Fri, 02 Oct 2026 07:47 PM IST
सार

इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में कुल 403 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का मौका है। दोनों भर्तियों की अंतिम तिथि 3 अक्तूबर है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थियों के पास आवेदन करने के लिए बहुत कम समय बचा है। जानें कौन कर सकता है आवेदन...
 

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3 October Last Date: Apply Today for 160 India Optel Posts and 243 PGIMER Nursing Officer Vacancies
3 October Last Date - फोटो : AI Generated

नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड में परियोजना तकनीशियन, कनिष्ठ परियोजना अभियंता समेत 160 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 3 अक्तूबर है। वहीं, चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में नर्सिंग अधिकारी के 243 पदों पर भर्ती के लिए भी आवेदन की अंतिम तिथि 3 अक्तूबर निर्धारित है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी आज ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

3 October Last Date: Apply Today for 160 India Optel Posts and 243 PGIMER Nursing Officer Vacancies
PGIMER Chandigarh Nursing Officer Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में नर्सिंग अधिकारी के 243 पद

चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ने नर्सिंग अधिकारी के 243 नियमित पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 3 अक्तूबर 2026 है। इच्छुक अभ्यर्थियों को संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा।
3 October Last Date: Apply Today for 160 India Optel Posts and 243 PGIMER Nursing Officer Vacancies
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Freepik

नर्सिंग की डिग्री वाले करें आवेदन

नर्सिंग अधिकारी पद के लिए अभ्यर्थियों के पास नर्सिंग में स्नातक डिग्री या निर्धारित श्रेणी की नर्सिंग योग्यता और राज्य नर्सिंग परिषद में पंजीकरण होना चाहिए। कुछ निर्धारित योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की शर्त भी लागू है। पद का वेतनमान सातवें वेतन स्तर के अनुसार है, जिसमें प्रारंभिक वेतन 44,900 रुपये है। पूरी जानकारी पढ़ें...

 
विवरण जानकारी
संस्थान पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़
पद नर्सिंग अधिकारी
कुल पद 243
पद का स्तर ग्रुप-बी
आवेदन शुरू 10 सितंबर 2026
अंतिम तिथि 3 अक्तूबर 2026
आवेदन का माध्यम ऑनलाइन
वेतन स्तर सातवां वेतन स्तर
प्रारंभिक वेतन 44,900 रुपये
आयु सीमा 18 से 35 वर्ष*

 
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3 October Last Date: Apply Today for 160 India Optel Posts and 243 PGIMER Nursing Officer Vacancies
(प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Freepik

इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड में 160 पदों पर अवसर

इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड की ओर से परियोजना तकनीशियन, कनिष्ठ परियोजना अभियंता समेत विभिन्न पदों पर भर्ती की जा रही है। इस भर्ती में कुल 160 पद हैं। इनमें परियोजना तकनीशियन के 98 और कनिष्ठ परियोजना अभियंता के 57 पद शामिल हैं। अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्तें अलग हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 3 अक्तूबर है। इस भर्ती के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में करना होगा।
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3 October Last Date: Apply Today for 160 India Optel Posts and 243 PGIMER Nursing Officer Vacancies
अंतिम तिथि नजदीक - फोटो : अमर उजाला

अंतिम तिथि का इंतजार न करें, अभी भर दें फॉर्म

दोनों भर्तियों की अंतिम तिथि कल यानी 3 अक्तूबर है। अंतिम दिनों में अक्सर तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इच्छुक अभ्यर्थी बिना समय गंवाए तुरंत आवेदन कर दें। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले संबंधित आधिकारिक विज्ञापन में पदवार योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, शुल्क, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया अच्छे से समझ लेनी चाहिए। 
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