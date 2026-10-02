तीन अक्तूबर अंतिम तिथि: नर्सिंग ऑफिसर-प्रोजेक्ट इंजीनियर समेत कई पद, 400 से अधिक रिक्तियां, तुरंत भर दें फॉर्म

नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड में परियोजना तकनीशियन, कनिष्ठ परियोजना अभियंता समेत 160 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 3 अक्तूबर है। वहीं, चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में नर्सिंग अधिकारी के 243 पदों पर भर्ती के लिए भी आवेदन की अंतिम तिथि 3 अक्तूबर निर्धारित है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी आज ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।