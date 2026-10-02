तीन अक्तूबर अंतिम तिथि: नर्सिंग ऑफिसर-प्रोजेक्ट इंजीनियर समेत कई पद, 400 से अधिक रिक्तियां, तुरंत भर दें फॉर्म

नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड में परियोजना तकनीशियन, कनिष्ठ परियोजना अभियंता समेत 160 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 3 अक्तूबर है। वहीं, चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में नर्सिंग अधिकारी के 243 पदों पर भर्ती के लिए भी आवेदन की अंतिम तिथि 3 अक्तूबर निर्धारित है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी आज ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।
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PGIMER Chandigarh Nursing Officer Recruitment 2026
- फोटो : AI Generated
पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में नर्सिंग अधिकारी के 243 पद
चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ने नर्सिंग अधिकारी के 243 नियमित पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 3 अक्तूबर 2026 है। इच्छुक अभ्यर्थियों को संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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नर्सिंग की डिग्री वाले करें आवेदन
नर्सिंग अधिकारी पद के लिए अभ्यर्थियों के पास नर्सिंग में स्नातक डिग्री या निर्धारित श्रेणी की नर्सिंग योग्यता और राज्य नर्सिंग परिषद में पंजीकरण होना चाहिए। कुछ निर्धारित योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की शर्त भी लागू है। पद का वेतनमान सातवें वेतन स्तर के अनुसार है, जिसमें प्रारंभिक वेतन 44,900 रुपये है। पूरी जानकारी पढ़ें...
|विवरण
|जानकारी
|संस्थान
|पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़
|पद
|नर्सिंग अधिकारी
|कुल पद
|243
|पद का स्तर
|ग्रुप-बी
|आवेदन शुरू
|10 सितंबर 2026
|अंतिम तिथि
|3 अक्तूबर 2026
|आवेदन का माध्यम
|ऑनलाइन
|वेतन स्तर
|सातवां वेतन स्तर
|प्रारंभिक वेतन
|44,900 रुपये
|आयु सीमा
|18 से 35 वर्ष*
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(प्रतीकात्मक तस्वीर)
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इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड में 160 पदों पर अवसर
इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड की ओर से परियोजना तकनीशियन, कनिष्ठ परियोजना अभियंता समेत विभिन्न पदों पर भर्ती की जा रही है। इस भर्ती में कुल 160 पद हैं। इनमें परियोजना तकनीशियन के 98 और कनिष्ठ परियोजना अभियंता के 57 पद शामिल हैं। अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्तें अलग हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 3 अक्तूबर है। इस भर्ती के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में करना होगा।
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अंतिम तिथि नजदीक
- फोटो : अमर उजाला
अंतिम तिथि का इंतजार न करें, अभी भर दें फॉर्म
दोनों भर्तियों की अंतिम तिथि कल यानी 3 अक्तूबर है। अंतिम दिनों में अक्सर तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इच्छुक अभ्यर्थी बिना समय गंवाए तुरंत आवेदन कर दें। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले संबंधित आधिकारिक विज्ञापन में पदवार योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, शुल्क, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया अच्छे से समझ लेनी चाहिए।