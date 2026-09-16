यूपीएससी: इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2027 का नोटिस जारी, आज से आवेदन शुरू; कितनी वैकेंसी, क्या है अंतिम तिथि?

UPSC ESE 2027: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा (ESE) 2027 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन 16 सितंबर 2026 को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया। इस भर्ती के जरिये ग्रुप ए और ग्रुप बी के इंजीनियरिंग पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

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भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 16 सितंबर से छह अक्तूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग शाखा के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है।