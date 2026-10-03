Delhi NCR News: पीरागढ़ी में जल्द जुड़ेगी ग्रीन-मजेंटा लाइन

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साल के अंत तक शुरू होने की उम्मीदसंवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के यात्रियों के लिए मेट्रो सफर जल्द और सुगम होने वाला है। पीरागढ़ी में ग्रीन लाइन और मैजेंटा लाइन को जोड़ने वाले इंटरचेंज का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। इससे पीरागढ़ी गांव, उद्योग नगर और पश्चिम विहार समेत आसपास के इलाकों के यात्रियों को लाइन बदलने के लिए दूर के स्टेशनों का रुख नहीं करना पड़ेगा।दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के मुताबिक, मैजेंटा लाइन के कृष्णा पार्क एक्सटेंशन-दीपाली चौक खंड के तहत बन रहे स्टेशन को मौजूदा पीरागढ़ी स्टेशन से जोड़ा जाएगा। दोनों स्टेशन एलिवेटेड होंगे। इनके बीच करीब 160 मीटर लंबा फुटओवर ब्रिज तैयार किया जा रहा है। इसकी खासियत यह होगी कि यात्रियों को लाइन बदलने के लिए स्टेशन से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा।दोनों स्टेशनों के टिकट काउंटर के पास बने कनेक्टिविटी हिस्से के जरिए यात्री सीधे दूसरी लाइन पर पहुंच सकेंगे। ऐसे में दोबारा टिकट लेने की जरूरत भी नहीं होगी। डीएमआरसी के अनुसार, स्टेशन का करीब 90 फीसदी सिविल निर्माण पूरा हो चुका है। कृष्णा पार्क एक्सटेंशन-दीपाली चौक खंड के इस साल के अंत तक यात्रियों के लिए खुलने की उम्मीद है।पश्चिमी दिल्ली से दक्षिण-पूर्वी दिल्ली तक आसान सफरइंटरचेंज शुरू होने के बाद ग्रीन लाइन के जरिए इंद्रलोक-किरती नगर से बहादुरगढ़ की ओर जाने वाले यात्रियों को मैजेंटा लाइन से दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचने का सीधा विकल्प मिलेगा। इससे पश्चिमी दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाकों में रहने वाले यात्रियों को खास सुविधा होगी।-वर्तमान में दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में 31 इंटरचेंज स्टेशन हैं। चौथे चरण की परियोजनाएं पूरी होने के बाद करीब 18 और इंटरचेंज स्टेशन जुड़ने की उम्मीद है। इससे नेटवर्क में लाइनों के बीच कनेक्टिविटी और यात्रियों के लिए यात्रा के विकल्प बढ़ेंगे।