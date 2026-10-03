Noida News: रबूपुरा में आज से होगी जेवर प्रीमियर लीग

विज्ञापन



रबूपुरा में आज से क्रिकेट का महाकुंभ शुरू होगा। जेवर प्रीमियर लीग में क्षेत्र की 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला दोपहर 3 बजे एसवीएन चार्जर्स और आरवी पैंथर्स के बीच खेला जाएगा। साथ ही दूसरा मुकाबला शाम 6 बजे एमके इंडियंस और विक्रांता के बीच से खेला जाएगा। प्रतियोगिता का फाइनल 21 अक्टूबर को खेला जाएगा। विजेता टीम को 2 लाख 51 हजार, उपविजेता को 1 लाख 21 हजार और तीसरे नंबर की टीम को 71 हजार से पुरस्कृत किया जाएगा।