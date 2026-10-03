Noida News: घर के बाहर से बाइक चोरी

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यमुना सिटी। कस्बा जेवर में सरस्वती शिशु मंदिर वाली गली में किराए के मकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। मूल रूप से ग्राम मटियावली, भिंड, मध्य प्रदेश निवासी लाल सिंह जेवर में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी की थी। देर रात अज्ञात चोर वाहन लेकर फरार हो गए। सुबह करीब चार बजे बाहर आने पर मोटरसाइकिल गायब मिली। पीड़ित ने पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो