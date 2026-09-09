एमपी पुलिस: कांस्टेबल जीडी के 7500 पदों पर बंपर भर्ती, 8वीं पास भी भर पाएंगे फॉर्म, कब शुरू होगा आवेदन?

MP Police Constable GD Recruitment 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (एमपी ईएसबी) और मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिस कांस्टेबल जीडी के पदों पर बंपर भर्ती निकाली गई है। कुल 7,500 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती का नोटिस जारी हो गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार 6 अक्तूबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में सुधार की सुविधा 22 सितंबर से 11 अक्तूबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। भर्ती परीक्षा 19 नवंबर 2026 से शुरू होगी।

विज्ञापन