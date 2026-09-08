एसएससी सीएचएसएल 2026: 12वीं पास के लिए मौका, एलडीसी और डीईओ के 2536 पदों पर आवेदन शुरू; कितना मिलेगा वेतन?

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (CHSL) परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC)/जूनियर सचिवालय सहायक (JSA) और डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) के पद भरे जाएंगे। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में करीब 2,536 पदों पर नियुक्तियां होने की संभावना है।

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