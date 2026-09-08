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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   SSC CHSL 2026 Registration Begins for 2,536 LDC and DEO Posts; Check Salary and Eligibility

एसएससी सीएचएसएल 2026: 12वीं पास के लिए मौका, एलडीसी और डीईओ के 2536 पदों पर आवेदन शुरू; कितना मिलेगा वेतन?

Tue, 08 Sep 2026 09:52 AM IST
शाहीन परवीन जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Tue, 08 Sep 2026 09:52 AM IST
सार

एसएससी सीएचएसएल 2026 भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 12वीं पास उम्मीदवार लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सचिवालय सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत करीब 2,536 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। 

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SSC CHSL 2026 Registration Begins for 2,536 LDC and DEO Posts; Check Salary and Eligibility
एसएससी सीएचएसएल 2026 - फोटो : AI

विस्तार
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कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (CHSL) परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC)/जूनियर सचिवालय सहायक (JSA) और डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) के पद भरे जाएंगे। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में करीब 2,536 पदों पर नियुक्तियां होने की संभावना है।

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इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 सितंबर 2026 से शुरू हो चुके हैं, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अक्तूबर 2026 है। उम्मीदवार 8 अक्तूबर 2026 तक आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं।

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क्या है आवेदन के लिए योग्यता?

  • राष्ट्रीयता: उम्मीदवार भारत, नेपाल या भूटान का नागरिक होना चाहिए। कुछ अन्य देशों से भारत में स्थायी रूप से बसने वाले भारतीय मूल के उम्मीदवार भी पात्र हैं, लेकिन उन्हें भारत सरकार से पात्रता प्रमाण पत्र लेना होगा।
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  • शैक्षणिक योग्यता: LDC/JSA और अधिकांश DEO पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं पास होना जरूरी है।
  • DEO के कुछ पद: उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, सामाजिक सेवा और संस्कृति मंत्रालय के DEO/DEO ग्रेड 'A' पदों के लिए 12वीं विज्ञान स्ट्रीम से गणित विषय के साथ पास होना जरूरी है।
  • आयु सीमा: उम्मीदवार की उम्र 1 अगस्त 2026 को 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी जन्म 2 अगस्त 1999 से पहले और 1 अगस्त 2008 के बाद नहीं होना चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।

क्या है टीयर-1 का परीक्षा पैटर्न

भाग विषय प्रश्न अंक
1 अंग्रेजी भाषा 25 50
2 सामान्य बुद्धि 25 50
3 मात्रात्मक योग्यता (गणित) 25 50
4 सामान्य जागरूकता 25 50
कुल - 100 200

इतना लगेगा आवेदन शुल्क 

एसएससी सीएचएसएल 2026 के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है। हालांकि, महिला उम्मीदवारों के साथ-साथ एससी, एसटी, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिक (ईएसएम) श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है।

पदानुसार देखें वेतन

पद वेतन स्तर वेतनमान
लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC)/जूनियर सचिवालय सहायक (JSA) लेवल-2 19,900 से 63,200
डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) लेवल-4 25,500 से 81,100
डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) लेवल-5 29,200 से 92,300
डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड 'A' लेवल-4 25,500 से 81,100

SSC CHSL 2026: कैसे करें आवेदन?

  • एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और रजिस्ट्रेशन करें।
  • यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके SSC CHSL 2026 का आवेदन फॉर्म खोलें।
  • फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जरूरी जानकारी भरें।
  • जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें और आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें।
  • फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारी ध्यान से जांच लें और फिर सबमिट करें।
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