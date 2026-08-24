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31570 सरकारी नौकरियां: इस हफ्ते भर दें इन 10 भर्तियों के फॉर्म, बैंकिंग-टीचिंग से लेकर बिजली कंपनी तक में मौका
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
Published by: Akash Kumar
Updated Tue, 25 Aug 2026 01:59 PM IST
सार
Sarkari Naukri 2026: सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो इस हफ्ते आपके पास 10 भर्तियों का फॉर्म भरने का आखिरी मौका है। कुल मिलाकर 31570 वैकेंसी हैं। किसी भर्ती की आखिरी तारीख 25 अगस्त तो कहीं 31 अगस्त है। अभ्यर्थी पात्रता मानदंड चेक करके अपनी पसंद की नौकरी के लिए तुरंत आवेदन कर दें। पूरा विवरण पढ़ें...
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Weekly Jobs Bulletin
- फोटो : AI Generated
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Government Jobs 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह हफ्ता बेहद अहम है। 31 हजार से ज्यादा पदों पर चल रही कई बड़ी भर्तियों के आवेदन जल्द बंद होने वाले हैं। इनमें बैंकिंग, बिजली कंपनी, स्टील प्लांट, जेल वार्डर से लेकर शिक्षक और तकनीकी पदों तक के मौके शामिल हैं। अगर इनमें से कोई भर्ती आपकी योग्यता से मेल खाती है, तो डेडलाइन निकलने से पहले आवेदन जरूर कर दें।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के पास इस हफ्ते नीचे दी गई इन 10 भर्तियों के फॉर्म भरने का मौका है...
एनटीपीसी लिमिटेड ने डिप्टी मैनेजर के कुल 135 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। योग्य उम्मीदवार 26 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में बीई/बीटेक की डिग्री पूरी करने के बाद का जरूरी अनुभव होना चाहिए। वेतनमान 70,000 से 2,00,000 रुपये (IDA Pay Scale) निर्धारित किया गया है। अधिक जानकारी यहां पढ़ें...
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RVUNL Recruitment 2026
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बिजली कंपनी में 2005 पदों पर भर्ती
राजस्थान की बिजली कंपनियों में 2005 वैकेंसी भरी जा रही हैं। जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, जेईएन जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल) पदों पर रिक्तियां निकली हैं। अंतिम तिथि 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी यहां पढ़ें...
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सांकेतिक तस्वीर
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JKSSB Warder: वार्डर के 288 पदों पर भर्ती
जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने वार्डर के 288 पदों पर आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन आवेदन 25 अगस्त 2026 तक किया जा सकता है। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिक (10वीं) पास होना जरूरी है। अधिकतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 (इंटरमीडिएट) निर्धारित की गई है। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-2 के तहत ₹19,900 से ₹63,200 प्रति माह तक वेतन मिलेगा। अधिक जानकारी यहां पढ़ें...
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IBPS Clerk 2026 Salary
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IBPS क्लर्क की 11,403 वैकेंसी
बैंक में क्लर्क की सरकारी नौकरी में भी आवेदन का मौका है। आईबीपीएस द्वारा देश के बड़े पब्लिक सेक्टर बैंकों में 11403 रिक्तियां भरी जा रही हैं। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स जिनकी उम्र न्यूनतम 20 से अधिकतम 28 वर्ष तक है, वो इस भर्ती में लास्ट डेट 28 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आगे बढ़ाई गई है, इससे पहले यह 21 अगस्त तय की गई थी। ऐसे में फटाफट ibpsreg.ibps.in पर फॉर्म भर लें। अधिक जानकारी यहां पढ़ें...
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