Kannauj News: चौकी इंचार्ज व तीन सिपाही निलंबित

विज्ञापन

एसपी विनोद कुमार ने बताया कि शिवकुमार सक्सेना के पक्के मकान के बगल में बनी टिनशेड में अवैध रूप से फुलझड़ियां और छोटे पटाखों का निर्माण किया जा रहा था। वहां काम कर रहे बहवलपुर निवासी शिवकुमार चिक (55) की मौत हो गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से पटाखा निर्माण सामग्री बरामद कर कब्जे में ले ली। पुलिस ने बहवलपुर निवासी फैक्ट्री मालिक शिवकुमार सक्सेना को हिरासत में लिया है।उप निरीक्षक रावेंद्र सिंह की तहरीर पर कोतवाली छिबरामऊ में शिवकुमार, संतोष और महेश के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपी को हिरासत में लिया गया है और उसके दोनों पुत्र फरार हैं। वहीं, पुत्र सूरज की तहरीर पर शिवकुमार और संतोष के खिलाफ दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिक जांच में सामने आया कि पिछले वर्ष भी शिवकुमार के यहां से पटाखे बरामद हुए थे और प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बावजूद चौकी पुलिस ने अवैध निर्माण को सही तरीके से चेक नहीं किया। इसी लापरवाही और उदासीनता के कारण विस्फोट की घटना हुई। इस आधार पर चौकी प्रभारी रावेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल सुनील कुमार, हेड कांस्टेबल संदीप कुमार और कांस्टेबल अमित कुमार को निलंबित कर दिया गया है।