Sirmour News: आज के कार्यक्रम
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:03 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:03 AM IST
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आज के कार्यक्रम
खेलकूद प्रतियोगिता : मानपुर देवड़ा में सुबह 10:30 बजे जिला स्तरीय अंडर-19 छात्रा वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता।
शुभारंभ : सराहां में 10:00 बजे राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेले का शुभारंभ।
शोभायात्रा : नाहन शहर में सुबह 11:00 बजे निकाली जाएगाी भगवान वामन की शोभायात्रा।
प्रवास : उपमुख्यमंत्री सुबह 11:00 बजे रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर माइना बाग आएंगे।
शोभायात्रा : ददाहू बाजार में शाम 4:00 बजे भगवान वामन महाराज की भव्य शोभायात्रा।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 29 सितंबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में वाहनों की पासिंग।
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खेलकूद प्रतियोगिता : मानपुर देवड़ा में सुबह 10:30 बजे जिला स्तरीय अंडर-19 छात्रा वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता।
शुभारंभ : सराहां में 10:00 बजे राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेले का शुभारंभ।
शोभायात्रा : नाहन शहर में सुबह 11:00 बजे निकाली जाएगाी भगवान वामन की शोभायात्रा।
प्रवास : उपमुख्यमंत्री सुबह 11:00 बजे रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर माइना बाग आएंगे।
शोभायात्रा : ददाहू बाजार में शाम 4:00 बजे भगवान वामन महाराज की भव्य शोभायात्रा।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 29 सितंबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में वाहनों की पासिंग।