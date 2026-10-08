दो सहेलियों की बातें सुनकर हंसी नहीं रुकेगी, ये मजेदार जोक्स कर देंगे मूड फ्रेश

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik







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सहेली 1 - तू इतनी खुश क्यों है?

सहेली 2 - आज मैंने अपना पूरा काम समय पर कर लिया।

सहेली 1 - वाह! अब आगे क्या प्लान है?

सहेली 2 - अब आराम से उस काम की तारीफ खुद से करूंगी।





सच्ची सहेली वही होती है, जिसके सामने अपनी हर छोटी-बड़ी बात कहने में सोचना न पड़े। कभी दोनों एक-दूसरे की परेशानियां सुनती हैं, कभी बिना वजह हंसती हैं और कभी ऐसी सलाह देती हैं, जिसे सुनकर समस्या तो हल नहीं होती, लेकिन हंसी जरूर आ जाती है। दो सहेलियों की बातचीत में यही बेफिक्री और अपनापन उसे मजेदार बना देता है। तो चलिए पढ़ते हैं दो सहेलियों के बीच होने वाली ऐसी ही मजेदार बातचीत के जोक्स, जिन्हें पढ़कर आपको भी अपनी किसी खास दोस्त की याद आ सकती है।

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सहेली 1 - तू रोज सुबह जल्दी उठने का फैसला करती है, फिर उठती क्यों नहीं?

सहेली 2 - फैसला तो रोज करती हूं।

सहेली 1 - फिर?

सहेली 2 - नींद मेरे फैसले से सहमत नहीं होती।



सहेली 1 - मैंने आज से पैसे बचाने शुरू कर दिए हैं।

सहेली 2 - बहुत बढ़िया! कितने बचाए?

सहेली 1 - अभी तो शॉपिंग लिस्ट बना रही हूं।

सहेली 2 - ये कैसी बचत है?

सहेली 1 - सोचने में तो एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ।



सहेली 1 - तू हमेशा मेरी बात मानती है?

सहेली 2 - हां, बिल्कुल।

सहेली 1 - सच में?

सहेली 2 - नहीं, लेकिन तुझे खुश रखने के लिए झूठ बोल सकती हूं।

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सहेली 1 - मेरा वजन बढ़ गया है, अब मैं डाइट करूंगी।

सहेली 2 - बहुत अच्छा। कब से?

सहेली 1 - सोमवार से।

सहेली 2 - कौन सा सोमवार?

सहेली 1 - अभी ये तय नहीं किया।



सहेली 1 - मुझे लगता है मैं बहुत समझदार हो गई हूं।

सहेली 2 - ऐसा क्यों?

सहेली 1 - अब मैं गलती करने से पहले सोचती हूं।

सहेली 2 - और फिर?

सहेली 1 - फिर भी वही गलती कर देती हूं।



सहेली 1 - आज मैं बहुत परेशान हूं।

सहेली 2 - क्या हुआ?

सहेली 1 - मेरे पास पहनने के लिए कुछ अच्छा नहीं है।

सहेली 2 - तुम्हारी अलमारी तो कपड़ों से भरी है।

सहेली 1 - कपड़े बहुत हैं, लेकिन आज पहनने लायक कुछ नहीं है।

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सहेली 1 - अच्छी दोस्त की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है?

सहेली 2 - जो तुम्हारी बात बिना समझाए समझ जाए।

सहेली 1 - बिल्कुल सही।

सहेली 2 - और जो तुम्हारी पुरानी फोटो देखकर भी दोस्ती न तोड़े।



सहेली 1 - तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है ना?

सहेली 2 - हां।

सहेली 1 - तो मेरी एक बुरी आदत बता।

सहेली 2 - एक ही बताऊं या पूरी सूची बनाऊं?

सहेली 1 - रहने दे, दोस्ती बची रहने दे।

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