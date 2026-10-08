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दो सहेलियों की बातें सुनकर हंसी नहीं रुकेगी, ये मजेदार जोक्स कर देंगे मूड फ्रेश

Thu, 08 Oct 2026 03:48 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 08 Oct 2026 03:48 PM IST
सार

Hindi Jokes: सच्ची दोस्ती में हंसी-मजाक के साथ एक-दूसरे की टांग खिंचाई भी चलती रहती है। पढ़िए दो सहेलियों के बीच होने वाली ऐसी ही मजेदार बातचीत पर आधारित 10 जोक्स, जिनमें दोस्ती, अपनापन और हल्की-फुल्की कॉमेडी का मजेदार अंदाज है।

 

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Two Friends Jokes Funny and Meaningful Jokes About Best Friends
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik
सच्ची सहेली वही होती है, जिसके सामने अपनी हर छोटी-बड़ी बात कहने में सोचना न पड़े। कभी दोनों एक-दूसरे की परेशानियां सुनती हैं, कभी बिना वजह हंसती हैं और कभी ऐसी सलाह देती हैं, जिसे सुनकर समस्या तो हल नहीं होती, लेकिन हंसी जरूर आ जाती है। दो सहेलियों की बातचीत में यही बेफिक्री और अपनापन उसे मजेदार बना देता है। तो चलिए पढ़ते हैं दो सहेलियों के बीच होने वाली ऐसी ही मजेदार बातचीत के जोक्स, जिन्हें पढ़कर आपको भी अपनी किसी खास दोस्त की याद आ सकती है।


सहेली 1 - तू इतनी खुश क्यों है?  
सहेली 2 - आज मैंने अपना पूरा काम समय पर कर लिया।  
सहेली 1 - वाह! अब आगे क्या प्लान है?  
सहेली 2 - अब आराम से उस काम की तारीफ खुद से करूंगी।


 
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Two Friends Jokes Funny and Meaningful Jokes About Best Friends
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

सहेली 1 - तू रोज सुबह जल्दी उठने का फैसला करती है, फिर उठती क्यों नहीं?  
सहेली 2 - फैसला तो रोज करती हूं।  
सहेली 1 - फिर?  
सहेली 2 - नींद मेरे फैसले से सहमत नहीं होती।

सहेली 1 - मैंने आज से पैसे बचाने शुरू कर दिए हैं।  
सहेली 2 - बहुत बढ़िया! कितने बचाए?  
सहेली 1 - अभी तो शॉपिंग लिस्ट बना रही हूं।  
सहेली 2 - ये कैसी बचत है?  
सहेली 1 - सोचने में तो एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ।

सहेली 1 - तू हमेशा मेरी बात मानती है?  
सहेली 2 - हां, बिल्कुल।  
सहेली 1 - सच में?  
सहेली 2 - नहीं, लेकिन तुझे खुश रखने के लिए झूठ बोल सकती हूं।

Two Friends Jokes Funny and Meaningful Jokes About Best Friends
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

सहेली 1 - मेरा वजन बढ़ गया है, अब मैं डाइट करूंगी।  
सहेली 2 - बहुत अच्छा। कब से?  
सहेली 1 - सोमवार से।  
सहेली 2 - कौन सा सोमवार?  
सहेली 1 - अभी ये तय नहीं किया।

सहेली 1 - मुझे लगता है मैं बहुत समझदार हो गई हूं।  
सहेली 2 - ऐसा क्यों?  
सहेली 1 - अब मैं गलती करने से पहले सोचती हूं।  
सहेली 2 - और फिर?  
सहेली 1 - फिर भी वही गलती कर देती हूं।

सहेली 1 - आज मैं बहुत परेशान हूं।  
सहेली 2 - क्या हुआ?  
सहेली 1 - मेरे पास पहनने के लिए कुछ अच्छा नहीं है।  
सहेली 2 - तुम्हारी अलमारी तो कपड़ों से भरी है।  
सहेली 1 - कपड़े बहुत हैं, लेकिन आज पहनने लायक कुछ नहीं है।

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Two Friends Jokes Funny and Meaningful Jokes About Best Friends
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

सहेली 1 - अच्छी दोस्त की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है?  
सहेली 2 - जो तुम्हारी बात बिना समझाए समझ जाए।  
सहेली 1 - बिल्कुल सही।  
सहेली 2 - और जो तुम्हारी पुरानी फोटो देखकर भी दोस्ती न तोड़े।

सहेली 1 - तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है ना?  
सहेली 2 - हां।  
सहेली 1 - तो मेरी एक बुरी आदत बता।  
सहेली 2 - एक ही बताऊं या पूरी सूची बनाऊं?  
सहेली 1 - रहने दे, दोस्ती बची रहने दे।

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Two Friends Jokes Funny and Meaningful Jokes About Best Friends
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

सहेली 1 - जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है?  
सहेली 2 - पैसा, सफलता और अच्छा करियर।  
सहेली 1 - और दोस्त?  
सहेली 2 - वो भी जरूरी है, ताकि सफलता मिलने पर ये सब बातें सुनाने के लिए कोई हो।
 

डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं 

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