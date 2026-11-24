देसी जोक्स: हंसने से इंसान का मन प्रसन्न रहता है और उदासी दूर रहती है। इसके साथ ही हमारे आसपास का मौहाल खुशनुमा बना रहता है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो घर में भी खुशी का माहौल बना रहता है। चुटकुले हंसने में हमारी काफी मदद करते हैं। इन चुटकुलों को पढ़कर आप भी अपने परिजनों और दोस्तों को भी हंसा सकते हैं। इसलिए हम आपके लिए कुछ चटपटे चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर....
टीचर- बच्चों बताओ, घर-घर शौचालय बनाने के क्या फायदे हैं?
सोनू- मास्टर साहब, वातावरण शुद्ध रहता है...
टीचर- शाबाश... और दूसरा...
सोनू- आगे नहीं सरकना पड़ता...
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मजेदार फनी जोक्स
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जीजा- तुम्हें जीवन में क्या चाहिए?
साली- पैसा।
जीजा- पैसे को साइड में रखो, अब बताओ क्या चाहिए?
साली- साइड में रखे पैसे।
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मजेदार फनी जोक्स
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लड़का- मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी?
लड़की- अपना नंबर दे दो, जब अभी वाले से ब्रेक-अप हो जाएगा तो मिस कॉल कर दूंगी।
लड़के के होश उड़ गए
जोक्स: डॉक्टर से पप्पू- जब मैं किसी से बात करता हूं तो वो इंसान दिखता नहीं, फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी
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वायरल जोक्स
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गर्ल- तुम क्या कर रहे हो ?
बॉय- मच्छर मार रहा हूं
गर्ल- कितने मारे ?
बॉय- 5 मारे, 3 फिमेल ओर 2 मेल
गर्ल- कैसे पता चला, मेल है या फिमेल
बॉय- 3 आईने के पास बैठे थे ओर 2 बियर के पास
जोक्स: जब भिखारी ने बताया होता है फाइनेंसियल मैनेजमेंट विदाउट एमबीए इन इंडिया, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले
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मजेदार फनी जोक्स
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दुकानदार- क्या चाहिए?
ग्राहक- मुझे बीवी से लड़ने के लिए ताकत और हिम्मत चाहिए
दुकानदार- साहब को एक क्वार्टर, सोडा और मूंगदाल का पैकेट दो...
डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)