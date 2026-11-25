1 of 5 जीजा-साली जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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हिंदी जोक्स: आज के समय में हर किसी के जीवन में तनाव और परेशानियां हंसने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हंसने के लिए किसी खास मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी समय निकालकर हंस सकते हैं। सेहतमंद रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी लोगों को हंसने की सलाह देते हैं। हंसने में आप जोक्स और चुटकुलों की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा कॉमेडी फिल्में, टीवी शो या चुटकुले पढ़कर भी हंस सकते हैं।



सुबह-सुबह पत्नी ने कहा - जल्दी से न्यूजपेपर दो...!

पति - तुम भी कितने पुराने ख्यालात की हो,

दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और

तुम न्यूजपेपर मांग रही हो...!

यह लो मेरा टैबलेट...!

पत्नी ने टैबलेट लिया और कॉकरोच पर दे मारा...!

अब पति सदमे में है...!



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

साली- जीजा जी आप क्या करते हैं?

जीजा- मैं तो पायलट हूं।

साली- अच्छा जीजा जी, कौन सी एयरलाइन्स में पायलट है आप?

जीजा- अरे मैं वो घर की शादियों में ड्रोन उड़ाता हूं।

इसे सुनकर साली जी अभी तक बेहोश है



3 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik

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