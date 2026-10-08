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मजेदार जोक्स: चिंटू- तू पढ़ाई कब करता है? मिंटू ने ऐसा दिया जवाब कि हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

Thu, 08 Oct 2026 03:48 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 08 Oct 2026 03:48 PM IST
सार

Viral Jokes: कभी पढ़ाई को लेकर बहाने होते हैं तो कभी रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर अजीबोगरीब तर्क। तो चलिए पढ़ते हैं चिंटू-मिंटू की ऐसी ही मजेदार बातचीत के जोक्स, जो आपका मूड हल्का करने के लिए काफी हैं।

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Chintu Mintu Jokes Funny and Meaningful Jokes That Will Make You Smile
जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

दो दोस्तों की बातचीत में जब बेवजह की गंभीरता और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास मिल जाए तो हंसी अपने आप निकल आती है। चिंटू और मिंटू की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक सवाल करता है तो दूसरा ऐसा जवाब देता है कि बात सीधी होने के बजाय मजेदार बन जाती है। कभी पढ़ाई को लेकर बहाने होते हैं तो कभी रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर अजीबोगरीब तर्क। तो चलिए पढ़ते हैं चिंटू-मिंटू की ऐसी ही मजेदार बातचीत के जोक्स, जो आपका मूड हल्का करने के लिए काफी हैं।




चिंटू - मिंटू, तू पढ़ाई कब करता है?  
मिंटू - जब मेरा मन करता है।  
चिंटू - फिर रोज पढ़ाई क्यों नहीं करता?  
मिंटू - क्योंकि मेरा मन रोज नहीं करता।
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Chintu Mintu Jokes Funny and Meaningful Jokes That Will Make You Smile
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

मिंटू - चिंटू, आज स्कूल क्यों नहीं गया?  
चिंटू - बारिश हो रही थी।  
मिंटू - छाता लेकर चले जाते।  
चिंटू - छाता बारिश से बचाता है, स्कूल की पढ़ाई से नहीं।


चिंटू - मिंटू, तू इतना खुश क्यों है?  
मिंटू - आज मैंने अपना काम समय पर पूरा कर लिया।  
चिंटू - कमाल है!  
मिंटू - हां, अब कल का काम कल ही करूंगा।


मिंटू - चिंटू, तूने घड़ी क्यों खरीदी?  
चिंटू - समय की कद्र करने के लिए।  
मिंटू - फिर समय पर उठता क्यों नहीं?  
चिंटू - घड़ी समय बताती है, उठाती थोड़ी है।

Chintu Mintu Jokes Funny and Meaningful Jokes That Will Make You Smile
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

चिंटू - मिंटू, तूने आज खाना इतना कम क्यों खाया?  
मिंटू - डॉक्टर ने कहा है कि हल्का खाना खाओ।  
चिंटू - फिर मिठाई क्यों खा रहा है?  
मिंटू - मिठाई तो दिल को हल्का करती है।

मिंटू - चिंटू, परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है?  
चिंटू - बहुत अच्छी।  
मिंटू - कितना पढ़ लिया?  
चिंटू - किताब खोलकर देख लिया है, अब बाकी धीरे-धीरे होगा।

चिंटू - मिंटू, तू हर काम आखिरी समय पर क्यों करता है?  
मिंटू - क्योंकि आखिरी समय में बहाने कम बनाने पड़ते हैं।  
चिंटू - मतलब?  
मिंटू - तब सीधे कहना पड़ता है - समय नहीं मिला।

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Chintu Mintu Jokes Funny and Meaningful Jokes That Will Make You Smile
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

मिंटू - चिंटू, तूने आज कमरे की सफाई की?  
चिंटू - हां।  
मिंटू - लेकिन सामान तो अभी भी बिखरा हुआ है।  
चिंटू - सफाई की है, सामान व्यवस्थित करने का काम अभी बाकी है।

चिंटू - मिंटू, अच्छे दोस्त की पहचान क्या होती है?  
मिंटू - जो मुसीबत में साथ दे।  
चिंटू - और बुरे दोस्त की?  
मिंटू - जो मुसीबत में तुम्हारे साथ सेल्फी लेने लगे।

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Chintu Mintu Jokes Funny and Meaningful Jokes That Will Make You Smile
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

मिंटू - चिंटू, जिंदगी में सफल होने का सबसे आसान तरीका क्या है?  
चिंटू - मेहनत करो, गलतियों से सीखो और हार मत मानो।  
मिंटू - ये तो बहुत मेहनत वाला तरीका है।  
चिंटू - इसलिए तो आसान कहा, छोटा नहीं।

 

डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं 

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