मजेदार जोक्स: चिंटू- तू पढ़ाई कब करता है? मिंटू ने ऐसा दिया जवाब कि हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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दो दोस्तों की बातचीत में जब बेवजह की गंभीरता और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास मिल जाए तो हंसी अपने आप निकल आती है। चिंटू और मिंटू की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक सवाल करता है तो दूसरा ऐसा जवाब देता है कि बात सीधी होने के बजाय मजेदार बन जाती है। कभी पढ़ाई को लेकर बहाने होते हैं तो कभी रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर अजीबोगरीब तर्क। तो चलिए पढ़ते हैं चिंटू-मिंटू की ऐसी ही मजेदार बातचीत के जोक्स, जो आपका मूड हल्का करने के लिए काफी हैं।





चिंटू - मिंटू, तू पढ़ाई कब करता है?

मिंटू - जब मेरा मन करता है।

चिंटू - फिर रोज पढ़ाई क्यों नहीं करता?

मिंटू - क्योंकि मेरा मन रोज नहीं करता।

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मिंटू - चिंटू, आज स्कूल क्यों नहीं गया?

चिंटू - बारिश हो रही थी।

मिंटू - छाता लेकर चले जाते।

चिंटू - छाता बारिश से बचाता है, स्कूल की पढ़ाई से नहीं।





चिंटू - मिंटू, तू इतना खुश क्यों है?

मिंटू - आज मैंने अपना काम समय पर पूरा कर लिया।

चिंटू - कमाल है!

मिंटू - हां, अब कल का काम कल ही करूंगा।





मिंटू - चिंटू, तूने घड़ी क्यों खरीदी?

चिंटू - समय की कद्र करने के लिए।

मिंटू - फिर समय पर उठता क्यों नहीं?

चिंटू - घड़ी समय बताती है, उठाती थोड़ी है।

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चिंटू - मिंटू, तूने आज खाना इतना कम क्यों खाया?

मिंटू - डॉक्टर ने कहा है कि हल्का खाना खाओ।

चिंटू - फिर मिठाई क्यों खा रहा है?

मिंटू - मिठाई तो दिल को हल्का करती है।



मिंटू - चिंटू, परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है?

चिंटू - बहुत अच्छी।

मिंटू - कितना पढ़ लिया?

चिंटू - किताब खोलकर देख लिया है, अब बाकी धीरे-धीरे होगा।



चिंटू - मिंटू, तू हर काम आखिरी समय पर क्यों करता है?

मिंटू - क्योंकि आखिरी समय में बहाने कम बनाने पड़ते हैं।

चिंटू - मतलब?

मिंटू - तब सीधे कहना पड़ता है - समय नहीं मिला।

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मिंटू - चिंटू, तूने आज कमरे की सफाई की?

चिंटू - हां।

मिंटू - लेकिन सामान तो अभी भी बिखरा हुआ है।

चिंटू - सफाई की है, सामान व्यवस्थित करने का काम अभी बाकी है।



चिंटू - मिंटू, अच्छे दोस्त की पहचान क्या होती है?

मिंटू - जो मुसीबत में साथ दे।

चिंटू - और बुरे दोस्त की?

मिंटू - जो मुसीबत में तुम्हारे साथ सेल्फी लेने लगे।

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