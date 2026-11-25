चुटकुले: इंसान को हर दिन नई चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक दबाव और काम का बोझ होने से इंसान मानसिक तनाव से परेशान रहता है। इस तनाव से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि इंसान को खुश रहना चाहिए या खुलकर हंसना चाहिए। बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स और डॉक्टर भी रोज थोड़ी देर हंसने का सलाह देते हैं। ऐसे में आपको हंसाने के लिए हम कुछ झन्नाटेदार चुटकुले लेकर आए हैं जिसे पढ़कर आपकी हंसी कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो देर किस बात की चलिए शुरू करते हैं हंसने हंसाने का सिलसिला...





वैलेंटाइन डे के 7 दिन पहले गिफ्ट शॉप पर वकील साहब गए.....

उन्होंने 40 खूबसूरत कार्ड खरीदे और सब पर उन्होंने लिखा, हैलो माय डियर, पहचान गए ना ? शाम को मिलो, आई लव यू

दुकानदार- ये क्या मामला है ?

वकील साहब- पिछले वैलेंटाइन डे पर आस पास कॉलोनी में ऐसे ही 20 कार्ड भेजे थे,

कुछ ही दिन में तलाक के चार केस मिल गए थे, इस बार 40 कार्ड भेज रहा हूं...

दुकानदार बेहोश हो गया....

