1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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जोक्स: आज कल की भागभागम भरी जिंदगी में मानसिक तनाव से बचना एक चुनौती है। अगर हमें मानसिक तनाव से बचना है, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। हम आपको हंसाने के लिए हर दिन की तरह कुछ जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।



बच्चा- मम्मी आप तो कहती थीं कि परी उड़ती है फिर अपनी पड़ोसन आंटी उड़ती क्यों नहीं?

मम्मी- उस बंदरिया को परी किसने कहा?

बच्चा- डैडी ही उन्हें परी कहकर बुला रहे थे ।

मम्मी- तो फिर बेटा आज उड़ेगी वो आंटी और साथ में तुम्हारे पापा भी...



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

पत्नी- कहां जा रहे हो आप?

पति- (गुस्से में) मरने जा रहा हूं।

पत्नी- साथ में थैला लेकर जाना। अगर इरादा बदल जाए तो आते समय एक किलो गोभी और टमाटर लेते आना।



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik