1 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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फनी जोक्स: तनाव से बचने के लिए हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



भिखारी - बाबूजी आप मुझे 150 रुपये देकर मेरी मदद कीजिए। मैं अपने परिवार से बिछुड़ गया हूं।

समीर- पहले बताओ तुम्हारा परिवार कहां है?

भिखारी- मल्टीप्लेक्स में फिल्म देख रहा है।



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इंस्पेक्टर- इतनी शराब क्यों पी रखी है?

शराबी- मजबूरी है भइया

इंस्पेक्टर- कैसी मजबूरी?

शराबी- शराब की बोतल का ढक्कन खो गया था...



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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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