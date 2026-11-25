देसी जोक्स: हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में किसी भी समय हंस सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ जोक्स और मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर।
पप्पू- यार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके बर्थडे पर
अपनी बहन की नयी हीरे की अंगूठी चुरा के दे दी,
गप्पू (थप्पड़ मार के)- अबे तेरी बहन ही मेरी गर्लफ्रेंड है,
मैंने ही उसको वो महंगी अंगूठी दी थी,
पप्पू (थप्पड़ मार के)- तो साले मरता क्यों है, तेरे ही घर में ही तो वापस की है,
तेरी बहन को.....
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वायरल फनी जोक्स
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ब्वायफ्रेंड- भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाने के साथ इतना मूर्ख क्यों बनाया?
गर्लफ्रेंड- हम दोनों को मिलाने के लिए
ब्वायफ्रेंड- वो कैसे?
गर्लफ्रेंड- मैं सुंदर हूं इसलिए तुम मेरी तरफ आकर्षित हुए
और मैं मूर्ख हूं इसलिए तुम्हारी तरफ आकर्षित हुई.....
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वायरल फनी जोक्स
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शादी एक ऐसा दिन है
जब लड़का स्टेज पर अपनी दुल्हन के साथ
बैठे हुए दूसरी लड़कियों को देखकर सोचता है
अचानक इतनी सुंदर लड़कियां कहां से आ गईं,
आज से पहले कहां मर गई थीं...
जोक्स: पति-पत्नी की हो गई भयंकर वाली लड़ाई, फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी
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मजेदार फनी जोक्स
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पप्पू ने एक राह चलती अजनबी लड़की से कहा -
आपने पहचाना मुझे...?
लड़की - नहीं, आप कौन हो...?
पप्पू - मैं वही हूं, जिसे आपने कल भी नहीं पहचाना था...!
फनी जोक्स: इंस्पेक्टर- इतनी शराब क्यों पी रखी है? शराबी का जवाब सुनकर उड़े होश
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मजेदार फनी जोक्स
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एक नेताजी की गाड़ी पर प्लेट लगी थी, जिसपर लिखा था - हा. हु. प्र.
पुलिस वाले ने ड्राइवर से पूछा - कौन सी पार्टी के हैं नेताजी...?
ड्राइवर - हारे हुए प्रत्याशी...!
डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)