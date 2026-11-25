1 of 5 चुटकुले इन हिंदी - फोटो : अमर उजाला







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देसी जोक्स: हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में किसी भी समय हंस सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ जोक्स और मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर।



पप्पू- यार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके बर्थडे पर

अपनी बहन की नयी हीरे की अंगूठी चुरा के दे दी,

गप्पू (थप्पड़ मार के)- अबे तेरी बहन ही मेरी गर्लफ्रेंड है,

मैंने ही उसको वो महंगी अंगूठी दी थी,

पप्पू (थप्पड़ मार के)- तो साले मरता क्यों है, तेरे ही घर में ही तो वापस की है,

तेरी बहन को.....



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

ब्वायफ्रेंड- भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाने के साथ इतना मूर्ख क्यों बनाया?

गर्लफ्रेंड- हम दोनों को मिलाने के लिए

ब्वायफ्रेंड- वो कैसे?

गर्लफ्रेंड- मैं सुंदर हूं इसलिए तुम मेरी तरफ आकर्षित हुए

और मैं मूर्ख हूं इसलिए तुम्हारी तरफ आकर्षित हुई.....



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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