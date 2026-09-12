जोक्स: लड़की से बोला लड़का- डार्लिंग तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती है, फिर दादा ने अरमानों पर फेरा पानी

1 of 5 बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड जोक्स - फोटो : Adobe Stock/ Amar Ujala







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जोक्स: अगर आप तनाव से बचे रहते हैं, तो हमेशा सेहतमद रहते हैं। लोगों को हंसाने में जोक्स और चुटकुलों की भी अहम भूमिका होती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं। इन जोक्स को पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।



पप्पू ने पप्पू से पूछा- तू लड़की देखने गया था, क्या लड़की

पसंद नहीं आई? शादी क्यों तोड़ दी?

गप्पू- यार लड़की तो सुंदर थी लेकिन उसका कोई ब्वॉयफ्रेंड

नहीं था...

पप्पू- तो?

गप्पू- जो आज तक किसी की न हो सकी, वो मेरी क्या होगी...

मैं तो शादी उसी लड़की से करूंगा जिसका ब्वॉयफ्रेंड हो!



अगर आप तनाव से बचे रहते हैं, तो हमेशा सेहतमद रहते हैं। लोगों को हंसाने में जोक्स और चुटकुलों की भी अहम भूमिका होती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं। इन जोक्स को पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

2 of 5 लड़का-लड़की वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock

लड़की से लड़का बोला- डार्लिंग मुझे तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है।

पीछे से एक बूढ़ा बोला- हमारी गाय नहीं मिल रही, दिखे तो बताना बेटा



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik