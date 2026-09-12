हिंदी जोक्स: लड़ाई के बाद पति से पत्नी- समझौता कर लेते हैं, फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी

हिंदी जोक्स: अगर आप हंसते रहते हैं, मन की उदासी दूर रहती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं। हंसने से मन में सकारात्मक ख्याल आते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...





पिंटू - दादी नींद नहीं आ रही है, टीवी देख लूं...?

दादी - मुझसे बातें कर ले...!

पिंटू - दादी क्या हम हमेशा छह लोग ही रहेंगे, आप, मम्मी, पापा, दीदी, मैं और मेरी बिल्ली...?

दादी - नहीं बेटा, आपके लिए कल डॉगी भी आ रहा है, तो सात हो जाएंगे...!

पिंटू - पर, दादी डॉगी तो बिल्ली को खा जाएगा, तो फिर छह हो जाएंगे...!

दादी - नहीं बेटा, आपकी शादी हो जाएगी, तो फिर सात हो जाएंगे...!

पिंटू - फिर बहन चली जाएगी शादी करके, तो फिर छह हो जाएंगे...!

दादी - फिर आपका बेटा हो जाएगा, तो फिर सात हो जाएंगे...।

पिंटू - तब तक आप मर जाओगी... वापस छह हो जाएंगे।

दादी (गुस्से में) - तू जा... टीवी ही देख ले...!

