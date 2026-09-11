जोक्स: स्कूटर से गिरकर हुआ पति का एक्सीडेंट, पत्नी ने कही ऐसी मजेदार बात, पढ़कर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी

जोक्स का खजाना: जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खानपान किसी भी इंसान के सेहतमंद रहने के लिए जरूरी होता है, उसी प्रकार आपकी हंसी भी आपको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी। इसलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सिलसिला.....
पत्नी- कहां पर हो?
पति- स्कूटर से गिर गया हूं, एक्सीडेंट हो गया
हॉस्पिटल जा रहा हूं
पत्नी- ध्यान रखना टिफिन टेढ़ा ना हो जाये,
वरना दाल गिर जाएगी.....
खाने में बैंगन की सब्जी देखकर पति बोला-
फिर बैंगन बना दिया, तुम्हें मालूम नहीं ज्यादा
बैंगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है
पत्नी- ये बात तो तुमको पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी
पत्नी की बात सुनकर पति के होश उड़ गए.....
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मजेदार फनी चुटकुले
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बेटी- मैं पड़ोसी से प्यार करती हूं और भाग रही हूं उसके साथ
बाप- थैंक गॉड, मेरे पैसे और समय दोनों बच गए
बेटी- पापा, मैं लेटर पढ़ रही हूं, जो मम्मी रखकर गई है
बाप बेहोश...
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जोक्स इन हिंदी
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सुबह-सुबह एक पंडित जी ने राजू से कहा-
500 रुपये निकाल बच्चा, तेरा भाग्य खुलने वाला है
राजू- वो कैसे पंडित जी?
पंडित जी- एक करोड़पति बाप की बेटी से तेरी शादी होने वाली है
राजू- पंडित जी 500 की जगह 1000 रुपये ले लिजिए
पर ये बताओ घर में दो बच्चे और बीवी है, उनका क्या करूं?
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वायरल चुटकुले
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पप्पू ऑपरेशन के लिए एक डॉक्टर के पास गया और
वहां रखी फूलों की माला को देखकर बोला-
ये फूलों की खुशबूदार माला किस के लिए है?
डॉक्टर- ये मेरे जीवन का पहला ऑपरेशन है,
सफल हुआ तो मेरे लिए नहीं तो तुम्हारे लिए.....
डॉक्टर- तुमने आने में देर कर दी
पप्पू- क्या हुआ डॉक्टर साहब,
कितना वक्त बचा है मेरे पास?
डॉक्टर- मर नहीं रहे हो,
6 बजे का अपॉइंटमेंट था 7 बजे आए हो.....
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जोक्स इन हिंदी
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एक बच्चा अपने पड़ोस में जाकर दरवाजे की घंटी बजाता है
महिला दरवाजा खोलकर कहती है- क्या हुआ बेटा?
बच्चा- आंटी मम्मी ने एक कटोरी चीनी मंगाई है
महिला (मुस्कुरा कर)- अच्छा और क्या कहा तेरी मम्मी ने?
बच्चा- कहा है कि, अगर वो डायन न दे तो
सामने वाली चुड़ैल से ले आना.....
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)