जोक्स: स्कूटर से गिरकर हुआ पति का एक्सीडेंट, पत्नी ने कही ऐसी मजेदार बात, पढ़कर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी

1 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik







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जोक्स का खजाना: जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खानपान किसी भी इंसान के सेहतमंद रहने के लिए जरूरी होता है, उसी प्रकार आपकी हंसी भी आपको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी। इसलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सिलसिला.....







पत्नी- कहां पर हो?

पति- स्कूटर से गिर गया हूं, एक्सीडेंट हो गया

हॉस्पिटल जा रहा हूं

पत्नी- ध्यान रखना टिफिन टेढ़ा ना हो जाये,

वरना दाल गिर जाएगी.....







खाने में बैंगन की सब्जी देखकर पति बोला-

फिर बैंगन बना दिया, तुम्हें मालूम नहीं ज्यादा

बैंगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है

पत्नी- ये बात तो तुमको पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी

पत्नी की बात सुनकर पति के होश उड़ गए.....

2 of 5 मजेदार फनी चुटकुले - फोटो : Adobe Stock

बेटी- मैं पड़ोसी से प्यार करती हूं और भाग रही हूं उसके साथ

बाप- थैंक गॉड, मेरे पैसे और समय दोनों बच गए

बेटी- पापा, मैं लेटर पढ़ रही हूं, जो मम्मी रखकर गई है

बाप बेहोश...

3 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik

पप्पू ऑपरेशन के लिए एक डॉक्टर के पास गया और

वहां रखी फूलों की माला को देखकर बोला-

ये फूलों की खुशबूदार माला किस के लिए है?

डॉक्टर- ये मेरे जीवन का पहला ऑपरेशन है,

सफल हुआ तो मेरे लिए नहीं तो तुम्हारे लिए.....







डॉक्टर- तुमने आने में देर कर दी

पप्पू- क्या हुआ डॉक्टर साहब,

कितना वक्त बचा है मेरे पास?

डॉक्टर- मर नहीं रहे हो,

6 बजे का अपॉइंटमेंट था 7 बजे आए हो.....

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5 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock