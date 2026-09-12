हिंदी चुटकुले: साली- ससुराल में दामाद का इतना सम्मान क्यों होता है? जीजा का जवाब सुनकर उड़ गए होश

हिंदी चुटकुले: हंसने से इंसान का मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहता है। अगर मन प्रसन्न रहता है दिन अच्छा बीतता है और चेहरे पर खुशी रहती है। इंसान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हंसना बेहद जरूरी है। अगर हमेशा चिंतित रहते हैं, तो मानसिक तनाव से होने वाली बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए हम सभी को दिन में एक बार जरूर हंसना चाहिए जिससे मानसिक तनाव की वजह से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। इसलिए हम आपके लिए मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।
एक अंकल ने एक बच्चे से पूछा- पढ़ाई कैसी चल रही है...?
बच्चे ने जवाब दिया- अंकल, समंदर जितना सिलेबस है,v
नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर याद होता है,
गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं,
उसी में डूब कर मर जाते हैं...!
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वायरल फनी जोक्स
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साली- अच्छा जीजू एक बात बताओ
ससुराल में दामाद का इतना सम्मान क्यों होता हैं ?
जीजा- क्योंकि वे लोग जानते हैं कि यही वो महान आदमी हैं
जिसने हमारे घर का तूफान संभाल रखा है ।
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मजेदार फनी जोक्स
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पत्नी- आपने कुछ सुना...
पति- क्या...?
पत्नी- जिन पंडित जी ने अपनी शादी करवाई थी आज वो मर गए
पति- कभी न कभी तो उसे अपने कर्मों का फल मिलना ही था...
फनी जोक्स: टीचर- तुम देर से क्यों आए? पप्पू का जवाब सुनते ही कर दी धुनाई
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मजेदार फनी जोक्स
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पप्पू और गप्पू दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे।
अध्यापिका- तुम दोनों ने अपने पापा का नाम अलग-अलग क्यों लिखा?
पप्पू- मैडम फिर आप कहोगे नकल मारी है, इसीलिए।
हिंदी जोक्स: लड़ाई के बाद पति से पत्नी- समझौता कर लेते हैं, फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी
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वायरल चुटकुले
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चिंटू- अपने देश में मृत्यु की औसत दर क्या है ?
मिंटू- सौ फीसदी !!!
चिंटू- सौ फीसदी... क्या मतलब?
मिंटू- मतलब यह कि जो भी जन्म लेता है, वह जरूर मरता है।
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)