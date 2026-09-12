हिंदी चुटकुले: साली- ससुराल में दामाद का इतना सम्मान क्यों होता है? जीजा का जवाब सुनकर उड़ गए होश

हिंदी चुटकुले: हंसने से इंसान का मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहता है। अगर मन प्रसन्न रहता है दिन अच्छा बीतता है और चेहरे पर खुशी रहती है। इंसान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हंसना बेहद जरूरी है। अगर हमेशा चिंतित रहते हैं, तो मानसिक तनाव से होने वाली बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए हम सभी को दिन में एक बार जरूर हंसना चाहिए जिससे मानसिक तनाव की वजह से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। इसलिए हम आपके लिए मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।





एक अंकल ने एक बच्चे से पूछा- पढ़ाई कैसी चल रही है...?

बच्चे ने जवाब दिया- अंकल, समंदर जितना सिलेबस है,v

नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर याद होता है,

गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं,

उसी में डूब कर मर जाते हैं...!

