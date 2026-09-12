फनी जोक्स: टीचर- तुम देर से क्यों आए? पप्पू का जवाब सुनते ही कर दी धुनाई

1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/ Amar Ujala







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फनी जोक्स: हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में किसी भी समय हंस सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ जोक्स और मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर।



पति- जज साहिब, मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए वो बर्तन फेंक कर मारती है?

जज- बर्तन अभी मारना शुरू किया है या पहले से ही मार रही है।

पति- पहले से ही

जज- तो इतने साल बाद तलाक क्यों

पति- क्योंकि अब उसका निशाना पक्का हो गया है।



हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में किसी भी समय हंस सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ जोक्स और मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर।

2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

टीचर- तुम देर से क्यों आए?

पप्पू- सड़क पर लगे बोर्ड के कारण

टीचर- कैसे बोर्ड के कारण?

पप्पू- जिस पर लिखा है, 'आगे स्कूल है, धीरे चलें'...!

टीचर ने फिर की धुनाई



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik