जोक्स हिंदी: आज के टाॅप 5 जोक्स को पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट, पढ़िए मजेदार चुटकुले

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जोक्स हिंदी: जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खानपान किसी भी इंसान के सेहतमंद रहने के लिए जरूरी होता है, उसी प्रकार आपकी हंसी भी आपको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी।



सरकार ने फरमान जारी किया चालक, पुरुष हो या स्त्री टू-व्हीलर चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी...

यह खबर सुनकर पत्नी ने अलमारी खोली और बोली- हे भगवान... अब इतने सारे मैचिंग के हेलमेट खरीदने पड़ेंगे...

पति ने एक्टिवा बेच दी



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सुधांशु किसी लड़की के घर रिश्ता लेकर गया।

लड़की के मां-बाप बोले – "हमारी बेटी तो अभी पढ़ाई कर रही है। सुधांशु बोला- “कोई बात नहीं जी, हम एक घंटे बाद आ जाएंगे।"

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