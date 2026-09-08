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हिंदी जोक्स: डॉक्टर से लड़की- मेरे होंठ कितने खराब हैं, फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी

Tue, 08 Sep 2026 06:32 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Tue, 08 Sep 2026 06:32 PM IST
सार

हिंदी जोक्स: हंसने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आपसे तनाव भी दूर रहेगा। आपको हंसाने के लिए कुछ हंसी के हंसगुल्ले लेकर आए हैं। इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे।

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

हिंदी जोक्स: जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खानपान किसी भी इंसान के सेहतमंद रहने के लिए जरूरी होता है, उसी प्रकार आपकी हंसी भी आपको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी। इसीलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सिलसिला... 



सेल्समैन- सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या?
पप्पू- नहीं हम कॉकरोच को इतना लाड़-प्यार नहीं करते..!
आज पाउडर लगा देंगे तो कल हो सकता है परफ्यूम मांगे...!!!
सेल्समैन बेहोश...
 
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फनी जोक्स - फोटो : Amar Ujala

लड़की- मेरे होंठ कितने खराब हैं।
डॉक्टर - प्लास्टिक सर्जरी करा लो।
लड़की - कितने पैसे लगेंगे? 
डॉक्टर - छह लाख रुपए।
लड़की - अगर प्लास्टिक मैं खुद लगा दूं तो?
डॉक्टर - फेवीकॉल भी लेती आना
फ्री में चिपका दूंगा।
 

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

प्लम्बर- सर, नल ठीक हो गया है। लेबर चार्ज 800 रुपए हो गए।
इंजीनियर- अरे 1 घंटे की इतनी फीस तो मेरी भी नहीं है।
प्लम्बर- सर, जब मैं इंजीनियर था तो मेरी भी नहीं थी।

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पत्नी ने पति को एक जोर का तमाचा मार दिया
पति तिलमिला उठा और पूछा- मैंने क्या गलती की?
पत्नी- तुम कोई गलती करो, उसके लिए
मैं इंतजार थोड़े ही करती रहूंगी...!!!

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मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

पप्पू - पता है, दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर कौन है?
गप्पू - कौन? 
पप्पू - पति, जिसे जिंदगी भर इस भ्रम में रखा जाता है कि 
वो पूरे घर का मालिक है...!!!

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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