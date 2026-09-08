हिंदी जोक्स: डॉक्टर से लड़की- मेरे होंठ कितने खराब हैं, फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik







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हिंदी जोक्स: जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खानपान किसी भी इंसान के सेहतमंद रहने के लिए जरूरी होता है, उसी प्रकार आपकी हंसी भी आपको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी। इसीलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सिलसिला...



सेल्समैन- सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या?

पप्पू- नहीं हम कॉकरोच को इतना लाड़-प्यार नहीं करते..!

आज पाउडर लगा देंगे तो कल हो सकता है परफ्यूम मांगे...!!!

सेल्समैन बेहोश...



2 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Amar Ujala

लड़की- मेरे होंठ कितने खराब हैं।

डॉक्टर - प्लास्टिक सर्जरी करा लो।

लड़की - कितने पैसे लगेंगे?

डॉक्टर - छह लाख रुपए।

लड़की - अगर प्लास्टिक मैं खुद लगा दूं तो?

डॉक्टर - फेवीकॉल भी लेती आना

फ्री में चिपका दूंगा।



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik