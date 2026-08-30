वायरल फनी जोक्स: सास के साथ गुरुजी का प्रवचन सुनने गई बहू, फिर जो हुआ पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 जोक्स और चुटकुले - फोटो : Adobe Stock

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जोक्स का खजाना: इंसान को सेहतमंद रहने के लिए अच्छे खान-पान और अच्छी हवा की तरह हंसी की भी जरूरत होती है। आपको स्वस्थ रखने में हंसी बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह और शाम नियमित रूप से हंसते हैं, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके आसापास भी नहीं भटकती है। इसलिए आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं, वायरल हो रहे मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप पेट पकड़कर ठहाके लगाने लगेंगे।



सास के साथ गुरुजी का प्रवचन सुनने गई बहू

गुरुजी- जो स्वर्ग जाना चाहता है,

वह अपना हाथ ऊपर करो

बहू की सास और ननंद ने हाथ उठाया,

मगर बहू ने नहीं उठाया

गुरुजी ने बहू से पूछा -

क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहती?

बहू- बस ये दोनों चली जाएं तो,

मेरे लिए यहीं स्वर्ग बन जाएगा.....

2 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

चिंटू- पापा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है,

मैं क्या करूं?

पापा- बेटा ये सुख हमारे खानदान में लिखा ही नहीं है

चिंटू बेहोश.....





पप्पू- पापा जैसे आप मुझे मारते हो,

क्या दादा जी भी आपको मारते थे?

पिता- हां बेटा

पप्पू- तो ये खानदानी पागलपन कब तक चलेगा?

3 of 5 वायरल हिंदी चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

भिखारी (महिला से)- भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा

महिला- मेरे पास कुछ नहीं है

भिखारी- बस 5 रुपये का सवाल है

महिला- हां पूछो, क्या पता मुझे आता हो...





टीटू- मम्मी आप कहती हैं कि परियां उड़ती हैं,

फिर पड़ोस की आंटी क्यों नहीं उड़ती?

मम्मी- वह कब से परी हो गई?

टीटू- पापा, आंटी को परी कहते हैं

मम्मी- फिर तो आज परी के साथ तेरा पापा भी उड़ेगा....

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik