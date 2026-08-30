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वायरल फनी जोक्स: सास के साथ गुरुजी का प्रवचन सुनने गई बहू, फिर जो हुआ पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

Sun, 30 Aug 2026 10:07 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Sun, 30 Aug 2026 10:07 PM IST
सार

अगर आपको मानसिक तनाव और बीमारियों से बचना है, तो हर दिन नियमित रूप से हंसना शुरू कर दीजिए। वर्तमान में सेहतमंद रहने के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो तनाव के साथ कई बीमारियां भी आपसे दूर रहती हैं।

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जोक्स और चुटकुले - फोटो : Adobe Stock

जोक्स का खजाना: इंसान को सेहतमंद रहने के लिए अच्छे खान-पान और अच्छी हवा की तरह हंसी की भी जरूरत होती है। आपको स्वस्थ रखने में हंसी बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह और शाम नियमित रूप से हंसते हैं, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके आसापास भी नहीं भटकती है। इसलिए आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं, वायरल हो रहे मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप पेट पकड़कर ठहाके लगाने लगेंगे।



सास के साथ गुरुजी का प्रवचन सुनने गई बहू
गुरुजी- जो स्वर्ग जाना चाहता है,
वह अपना हाथ ऊपर करो
बहू की सास और ननंद ने हाथ उठाया,
मगर बहू ने नहीं उठाया
गुरुजी ने बहू से पूछा -
क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहती?
बहू- बस ये दोनों चली जाएं तो,
मेरे लिए यहीं स्वर्ग बन जाएगा.....
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जोक्स - फोटो : अमर उजाला
चिंटू- पापा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है,
मैं क्या करूं?
पापा- बेटा ये सुख हमारे खानदान में लिखा ही नहीं है
चिंटू बेहोश.....


पप्पू- पापा जैसे आप मुझे मारते हो,
क्या दादा जी भी आपको मारते थे?
पिता- हां बेटा
पप्पू- तो ये खानदानी पागलपन कब तक चलेगा? 
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वायरल हिंदी चुटकुले - फोटो : freepik
देवर (भाभी से)- भैया बहुत शरीफ हैं, 
भाभी- वो कैसे?
देवर- भैया जब भी किसी लड़की की तरफ देखते हैं,
तो अपनी एक आंख बंद कर लेते हैं....


चुटकुले: प्यार कब होता है? पंडित जी का जवाब सुनकर पिंकी की बोलती हो गई बंद

फनी चुटकुले: घर छोड़ कर जा रही पत्नी से पति ने कही ऐसी बात, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी
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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik
भिखारी (महिला से)- भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा
महिला- मेरे पास कुछ नहीं है
भिखारी- बस 5 रुपये का सवाल है
महिला- हां पूछो, क्या पता मुझे आता हो...


टीटू- मम्मी आप कहती हैं कि परियां उड़ती हैं,
फिर पड़ोस की आंटी क्यों नहीं उड़ती?
मम्मी- वह कब से परी हो गई?
टीटू- पापा, आंटी को परी कहते हैं
मम्मी- फिर तो आज परी के साथ तेरा पापा भी उड़ेगा....
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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik
बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बीएमडब्ल्यू कार में डेट पर गए
बॉयफ्रेंड- मैं आज तक तुमसे एक बात छुपा रहा हूं
गर्लफ्रेंड- क्या?
बॉयफ्रेंड- मैं शादीशुदा हूं
गर्लफ्रेंड- तुमने तो डरा ही दिया था,
मुझे लगा कि ये बीएमडब्ल्यू कार तुम्हारी नहीं है
गर्लफ्रेंड का जवाब सुनकर बॉयफ्रेंड के होश उड़ गए.....



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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