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फनी चुटकुले: घर छोड़ कर जा रही पत्नी से पति ने कही ऐसी बात, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

Sun, 30 Aug 2026 09:48 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Sun, 30 Aug 2026 09:48 PM IST
सार

स्वस्थ रहने के लिए हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। जोक्स इंसान को हंसाने में काफी मदद करते हैं। इसके साथ ही लोगों के मन में सकारात्मक सोच भी आती है। 

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पति-पत्नी के वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पति-पत्नी के फनी चुटकुले: हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में किसी भी समय हंस सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ जोक्स और मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर.....



पत्नी- मैं हमेशा के लिए घर छोड़ कर जा रही हूं।
पति- मैं भी बंगाली बाबा के पास जा रहा हूं
पत्नी- मुझे मांगने के लिए
पति- नहीं, ये बताने के लिए की कृपा आनी शुरू हो गयी है...


पत्नी से पति- तारीख ग्वाह है, जब घरवाली खुश होती है,
तो घरवाला भी खुश होता है
मगर जब घरवाला खुश होता है, तो घरवाली को
शक होता है......
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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik
सुरेश- पडिंत जी, शांति किसे कहते हैं?
पडिंत जी- जब पत्नी बोल रहा हो और पत्नी 
सुन रही हो, उसे शांति कहते हैं....
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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik
गधा- यार मेरा मालिक मुझे बहुत मारता है
कुत्ता- घर छोड़ दे
गधा- नही यार! वो हमेशा बेटी से बोलता है,
तेरी शादी गधे से करा दूंगा
बस इसी उम्मीद में बैठा हूं.......


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फनी चुटकुले - फोटो : Adobe Stock
टीचर (स्टूडेंट से)- सेमेस्टर सिस्टम से क्या फायदा है, बताओ?
स्टूडेंट- फायदा तो पता नहीं, पर बेइज्जती साल में दो बार हो जाती है.....


टीचर- मैं तेरी मां बन जाऊं तो तुझे 2 दिन में सुधार दूं
बच्चा- मैडम मैं अभी जाकर अपने बापू को बताता हूं कि,
बापू तेरी लॉटरी लगने वाली है....
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फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala
जेलर- कल तुम्हें फांसी होगी,
बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है?
कैदी- मैं तरबूज खाना चाहता हूं
जेलर- लेकिन ये तरबूज का मौसम नहीं है
कैदी- कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा.....


(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)  
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