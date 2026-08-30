फनी चुटकुले: घर छोड़ कर जा रही पत्नी से पति ने कही ऐसी बात, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 पति-पत्नी के वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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पति-पत्नी के फनी चुटकुले: हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में किसी भी समय हंस सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ जोक्स और मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर.....



पत्नी- मैं हमेशा के लिए घर छोड़ कर जा रही हूं।

पति- मैं भी बंगाली बाबा के पास जा रहा हूं

पत्नी- मुझे मांगने के लिए

पति- नहीं, ये बताने के लिए की कृपा आनी शुरू हो गयी है...





पत्नी से पति- तारीख ग्वाह है, जब घरवाली खुश होती है,

तो घरवाला भी खुश होता है

मगर जब घरवाला खुश होता है, तो घरवाली को

शक होता है......

2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

सुरेश- पडिंत जी, शांति किसे कहते हैं?

पडिंत जी- जब पत्नी बोल रहा हो और पत्नी

सुन रही हो, उसे शांति कहते हैं....

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 फनी चुटकुले - फोटो : Adobe Stock

टीचर (स्टूडेंट से)- सेमेस्टर सिस्टम से क्या फायदा है, बताओ?

स्टूडेंट- फायदा तो पता नहीं, पर बेइज्जती साल में दो बार हो जाती है.....





टीचर- मैं तेरी मां बन जाऊं तो तुझे 2 दिन में सुधार दूं

बच्चा- मैडम मैं अभी जाकर अपने बापू को बताता हूं कि,

बापू तेरी लॉटरी लगने वाली है....

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5 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala