हिंदी जोक्स: मजाक-मजाक में मैंने तेरी गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोल दिया, गप्पू का जवाब सुनकर पप्पू के उड़ गए होश

कॉमेडी जोक्स: इंसान को अच्छे स्वास्थ के लिए हंसना चाहिए। इससे मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहता है। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानिसक तनाव और चिंता की वजह से होने वाली बीमारियों से बचना है, तो इंसान को अपनी दिनचर्या में हंसी को शामिल कर लेना चाहिए। जोक्स और चुटकुले इंसान को हंसाने में काफी मदद करते हैं। इसलिए हम आपके लिए कुछ मजेदार जोक्स (Funny Jokes) और चुटकुले (Chutkule) लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।
गप्पू- यार एक गड़बड़ हो गई
पप्पू- क्या हुआ?
गप्पू- मजाक-मजाक में मैंने तेरी गर्लफ्रेंड को 'आई लव यू' बोल दिया
पप्पू- फिर
गप्पू- अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि, किसको ब्लॉक करू....
पप्पू बेहोश......
पप्पू- आजकल की लड़कियां भरोसे लायक नहीं हैं
गप्पू- ऐसा नहीं है, मेरी वाली सबसे अलग है
पप्पू- क्यों? तेरी वाली अंडे देती है क्या?
2 of 5
वायरल फनी जोक्स
- फोटो : freepik
पिंकी- यार मेरे पापा ने कहा है कि अगर इस बार,
मैं परीक्षा में फेल हुई, तो मेरी शादी कर देंगे
रिंकी- तो तुमने कितनी तैयारी की है?
पिंकी- बस रिसेप्शन का ड्रेस लेना बाकी है.....
3 of 5
वायरल चुटकुले
- फोटो : freepik
एक आदमी अपनी बीवी को ससुराल लेने जाता है,
जाते हुए उसकी सास उसको 100 रुपये देती है
घर पहुंचते ही वो पत्नी से कहता है-
तेरी मां ने मेरी बेइज्जती कर दी
मैं 150 रुपये के केले लेकर गया था और उन्होंने
मुझे 100 रुपये पकड़ा दिए
इतना सुनकर पत्नी गुस्से में बोली-
तुम मुझे लेने आए थे या केले बेचने....
वायरल फनी जोक्स: भगवान से शिकायत करने मंदिर पहुंचा शादीशुदा आदमी, वजह पढ़कर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी
चुटकुले: चांद को लेकर पति ने पत्नी से कही ऐसी बात, पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट
4 of 5
मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : Freepik
लड़का एक लड़की के साथ घर आ गया
मां ने पूछा यह कौन है?
लड़का बोला यह मेरी धर्मपत्नी है
मां सकते में आ गई और गुस्से में पूछा- कब से चल रहा था
तुम दोनों के बीच ये सब?
लड़का बोला- पता नहीं यह तो पार्क में मेरे बगल में बैठी
किसी का इंतज़ार कर रही थी,
बजरंग दल वालों ने हमारी शादी करवा दी.....
पंडित जी- बच्चा जीवन के पहले 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे
चिंटू- पंडित जी, उसके बाद?
पंडित जी- फिर आदत पड़ जाएगी, सह लोगे.....
5 of 5
टीचर-स्टूडेंट फनी जोक्स
- फोटो : freepik
टीचर- टेंस कितने प्रकार के होते हैं?
पप्पू- तीन प्रकार के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस
टीचर- शाबाश, अब उदाहरण दो
पप्पू- कल मैने पड़ोसी की बेटी को देखा था,
आज प्यार करता हूं, कल भगा कर ले जाऊंगा
पप्पू के उदाहरण सुनकर टीचर बेहोश......
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)