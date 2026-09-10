हिंदी जोक्स: मजाक-मजाक में मैंने तेरी गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोल दिया, गप्पू का जवाब सुनकर पप्पू के उड़ गए होश

1 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik







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कॉमेडी जोक्स: इंसान को अच्छे स्वास्थ के लिए हंसना चाहिए। इससे मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहता है। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानिसक तनाव और चिंता की वजह से होने वाली बीमारियों से बचना है, तो इंसान को अपनी दिनचर्या में हंसी को शामिल कर लेना चाहिए। जोक्स और चुटकुले इंसान को हंसाने में काफी मदद करते हैं। इसलिए हम आपके लिए कुछ मजेदार जोक्स (Funny Jokes) और चुटकुले (Chutkule) लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।







गप्पू- यार एक गड़बड़ हो गई

पप्पू- क्या हुआ?

गप्पू- मजाक-मजाक में मैंने तेरी गर्लफ्रेंड को 'आई लव यू' बोल दिया

पप्पू- फिर

गप्पू- अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि, किसको ब्लॉक करू....

पप्पू बेहोश......







पप्पू- आजकल की लड़कियां भरोसे लायक नहीं हैं

गप्पू- ऐसा नहीं है, मेरी वाली सबसे अलग है

पप्पू- क्यों? तेरी वाली अंडे देती है क्या?

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पिंकी- यार मेरे पापा ने कहा है कि अगर इस बार,

मैं परीक्षा में फेल हुई, तो मेरी शादी कर देंगे

रिंकी- तो तुमने कितनी तैयारी की है?

पिंकी- बस रिसेप्शन का ड्रेस लेना बाकी है.....

3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

लड़का एक लड़की के साथ घर आ गया

मां ने पूछा यह कौन है?

लड़का बोला यह मेरी धर्मपत्नी है

मां सकते में आ गई और गुस्से में पूछा- कब से चल रहा था

तुम दोनों के बीच ये सब?

लड़का बोला- पता नहीं यह तो पार्क में मेरे बगल में बैठी

किसी का इंतज़ार कर रही थी,

बजरंग दल वालों ने हमारी शादी करवा दी.....







पंडित जी- बच्चा जीवन के पहले 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे

चिंटू- पंडित जी, उसके बाद?

पंडित जी- फिर आदत पड़ जाएगी, सह लोगे.....

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5 of 5 टीचर-स्टूडेंट फनी जोक्स - फोटो : freepik