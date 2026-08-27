फनी जोक्स: चिंटू- ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है, नर्स ने दिया गजब का मजेदार जवाब

1 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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लेटेस्ट चुटकुले: हंसकर काम करने से कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। अगर आप बुरे वक्त में भी हंसते रहते हैं, तो यह समय आसानी से बीत जाता है। हंसने से आप मानसिक तनाव का शिकार नहीं होते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। हंसी-मजाक करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए आपको हर दिन खुलकर हंसना चाहिए। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन की तरह कुछ मजेदार चुटकुले (Chutkule) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।





सरकारी अस्पताल में भर्ती चिंटू ने नर्स से कहा-

ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है

नर्स- हम पूरी कोशिश कर तो रहे हैं..... हंसकर काम करने से कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। अगर आप बुरे वक्त में भी हंसते रहते हैं, तो यह समय आसानी से बीत जाता है। हंसने से आप मानसिक तनाव का शिकार नहीं होते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। हंसी-मजाक करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए आपको हर दिन खुलकर हंसना चाहिए। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन की तरह कुछ मजेदार चुटकुले (Chutkule) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पत्नी हाथ में बेलन लेकर पति से बोली-

आप दो खाओगे या तीन

पति- क्या?

पत्नी- परांठा या रोटी

पति- साफ-साफ बोला करो यार,

कलेजा मुंह को आ जाता है....





पत्नी- सुनो जी, आपने कामवाली बाई को

I love You बोल दिया क्या?

पति- नहीं तो, क्यों क्या हुआ?

पत्नी- कल तक मुझे मेम साहब बुलाती थी,

आज दीदी बुला रही है.....

3 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

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4 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik

जज- तुमने 10 साल से अपनी पत्नी को,

डरा धमका कर अपने काबू में रखा है

मुजरिम- जज साहब वह बात यह है कि,

जज- सफाई नहीं तरीका बताओ जल्दी से.....





एक आदमी की टांग की हड्डी टूट गई

वह हॉस्पिटल गया तो देखा कि वहां,

एक आदमी की दोनों टूटी हुई है

वह उसको देखकर बोला-

आपकी दो पत्नियों हैं क्या?

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5 of 5 फनी चुटकुले - फोटो : Adobe Stock