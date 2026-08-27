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जोक्स: राजू से पंडित जी- 500 रुपये निकाल बच्चा तेरा भाग्य खुलने वाला है, फिर जो हुआ पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी
फीचर डेस्क, अमर उजाला
Published by: सोनिया चौहान
Updated Thu, 27 Aug 2026 05:00 PM IST
सार
स्वस्थ रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसने से इंसान को मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इसलिए हम सभी को सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए।
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मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala
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जोक्स का खजाना: जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खानपान किसी भी इंसान के सेहतमंद रहने के लिए जरूरी होता है, उसी प्रकार आपकी हंसी भी आपको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी। इसलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सिलसिला.....
सुबह-सुबह एक पंडित जी ने राजू से कहा-
500 रुपये निकाल बच्चा, तेरा भाग्य खुलने वाला है
राजू- वो कैसे पंडित जी?
पंडित जी- एक करोड़पति बाप की बेटी से तेरी शादी होने वाली है
राजू- पंडित जी 500 की जगह 1000 रुपये ले लिजिए
पर ये बताओ घर में दो बच्चे और बीवी है, उनका क्या करूं?
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वायरल फनी जोक्स
- फोटो : Adobe Stock
सुरेश-कल गर्लफ्रेंड की शादी में गया था
रमेश- फिर क्या हुआ?
सुरेश- वहां 2 और गर्लफ्रेंड बन गईं
अब उनकी भी शादी में जाऊंगा
सुनकर रमेश की बोलती बंद हो गई.....
सोनू को गर्लफ्रेंड की शादी का कार्ड मिला
राजू- क्या तू अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में जाएगा
सोनू- गर्लफ्रेंड थी तो क्या हुआ? जाऊंगा तो मैं जरूर
प्यार अपनी जगह, बटर चिकन अपनी जगह....
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वायरल जोक्स
- फोटो : Adobe Stock
दादा (पोते से)- छोरे छिप जा तेरी मास्टरनी आने लागरी सै
पोता- दादा तू भी छिप जा मनै तेरे मरने पर
1 हफ्ते की छुट्टी राखी सै.....
पति- क्या कोई औरत आदमी को लखपति बना सकती है?
पत्नी- बिल्कुल बना सकती है, बस आदमी पहले से
करोड़पति होना चाहिए
पत्नी का जवाब सुनकर पति के होश उड़ गए.....
पत्नी- मैं हमेशा के लिए घर छोड़ कर जा रही हूं।
पति- मैं भी बंगाली बाबा के पास जा रहा हूं
पत्नी- मुझे मांगने के लिए
पति- नहीं, ये बताने के लिए की कृपा आनी शुरू हो गयी है...
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फनी चुटकुले
- फोटो : Adobe Stock
दादी- अरे बिटिया, तू खाना बनाना सीख ले थोड़ा
लड़की को खाना बनाना आना चाहिए
पोती- लेकिन क्यों दादी?
दादी- अरे कभी पति घर पर नहीं हुआ तो,
भूखे पेट सोएगी क्या?
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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