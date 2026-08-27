Viral Jokes: जब देवरानी-जेठानी आमने-सामने आईं तो निकली ऐसी बातें, पढ़कर मुस्कुराए बिना नहीं रहेंगे

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : AI

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



देवरानी-जेठानी का रिश्ता ऐसा होता है, जिसमें कभी नोकझोंक होती है तो कभी दोनों एक-दूसरे की सबसे बड़ी साथी बन जाती हैं। घर में साथ रहने पर छोटी-छोटी बातों पर मजाक और छेड़छाड़ तो चलती ही रहती है। कभी रसोई में चाय को लेकर चर्चा होती है तो कभी टीवी के रिमोट और घर के काम को लेकर हल्की-फुल्की बहस। लेकिन इस रिश्ते की खासियत यही है कि थोड़ी देर की नाराजगी के बाद दोनों फिर हंसते-बोलते नजर आती हैं।

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

देवरानी-जेठानी के बीच होने वाली ऐसी मजेदार बातचीत कई बार पूरे घर का माहौल हल्का कर देती है। दोनों एक-दूसरे की आदतों को अच्छी तरह समझती हैं और इसी वजह से उनकी नोकझोंक में भी अपनापन नजर आता है। ऐसे ही रिश्ते से जुड़े कुछ हल्के-फुल्के और सेंसिबल जोक्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। इनमें किसी को नीचा दिखाने या रिश्ते का मजाक उड़ाने के बजाय रोजमर्रा की छोटी-छोटी बातों को मजेदार अंदाज में पेश किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं देवरानी-जेठानी के रिश्ते पर बने ये मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर शायद आपको भी अपने घर की कोई पुरानी मजेदार बात याद आ जाए।



जेठानी: आज खाने में क्या बनाऊं?

देवरानी: जो आपको पसंद हो।

जेठानी: फिर तो आज बाहर से मंगवाते हैं।

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

. देवरानी: दीदी, आप इतनी जल्दी कैसे तैयार हो जाती हैं?

जेठानी: अनुभव बेटा, अनुभव!



जेठानी: आज घर में इतनी शांति क्यों है?

देवरानी: दोनों चुप हैं, क्योंकि तीसरी वाली अभी आई नहीं है।



देवरानी: दीदी, चाय कैसी बनी है?

जेठानी: बिल्कुल तुम्हारी तरह।

देवरानी: मतलब?

जेठानी: मीठी और थोड़ी तेज!

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 फनी मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

जेठानी: तुम्हें घर का काम करना पसंद है?

देवरानी: हां, खासकर जब कोई और कर रहा हो।



देवरानी: दीदी, आज सब्जी में नमक कम है।

जेठानी: कोई बात नहीं, बातचीत में डाल देना।



जेठानी: तुम इतनी मुस्कुरा क्यों रही हो?

देवरानी: आज आपने मेरी तारीफ जो कर दी।

विज्ञापन

5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik