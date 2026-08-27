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Viral Jokes: जब देवरानी-जेठानी आमने-सामने आईं तो निकली ऐसी बातें, पढ़कर मुस्कुराए बिना नहीं रहेंगे

Thu, 27 Aug 2026 05:04 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 27 Aug 2026 05:04 PM IST
सार

Comedy Jokes: चलिए पढ़ते हैं देवरानी-जेठानी के रिश्ते पर बने ये मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर शायद आपको भी अपने घर की कोई पुरानी मजेदार बात याद आ जाए।
 

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Funny and Sensible Jokes About Devrani-Jethani That Will Make You Smile
वायरल फनी जोक्स - फोटो : AI

देवरानी-जेठानी का रिश्ता ऐसा होता है, जिसमें कभी नोकझोंक होती है तो कभी दोनों एक-दूसरे की सबसे बड़ी साथी बन जाती हैं। घर में साथ रहने पर छोटी-छोटी बातों पर मजाक और छेड़छाड़ तो चलती ही रहती है। कभी रसोई में चाय को लेकर चर्चा होती है तो कभी टीवी के रिमोट और घर के काम को लेकर हल्की-फुल्की बहस। लेकिन इस रिश्ते की खासियत यही है कि थोड़ी देर की नाराजगी के बाद दोनों फिर हंसते-बोलते नजर आती हैं।

Funny and Sensible Jokes About Devrani-Jethani That Will Make You Smile
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

देवरानी-जेठानी के बीच होने वाली ऐसी मजेदार बातचीत कई बार पूरे घर का माहौल हल्का कर देती है। दोनों एक-दूसरे की आदतों को अच्छी तरह समझती हैं और इसी वजह से उनकी नोकझोंक में भी अपनापन नजर आता है। ऐसे ही रिश्ते से जुड़े कुछ हल्के-फुल्के और सेंसिबल जोक्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। इनमें किसी को नीचा दिखाने या रिश्ते का मजाक उड़ाने के बजाय रोजमर्रा की छोटी-छोटी बातों को मजेदार अंदाज में पेश किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं देवरानी-जेठानी के रिश्ते पर बने ये मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर शायद आपको भी अपने घर की कोई पुरानी मजेदार बात याद आ जाए।

 जेठानी: आज खाने में क्या बनाऊं?
 देवरानी: जो आपको पसंद हो।
 जेठानी: फिर तो आज बाहर से मंगवाते हैं।

Funny and Sensible Jokes About Devrani-Jethani That Will Make You Smile
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

. देवरानी: दीदी, आप इतनी जल्दी कैसे तैयार हो जाती हैं?
   जेठानी: अनुभव बेटा, अनुभव!

 जेठानी: आज घर में इतनी शांति क्यों है?
 देवरानी: दोनों चुप हैं, क्योंकि तीसरी वाली अभी आई नहीं है।

देवरानी: दीदी, चाय कैसी बनी है?
जेठानी: बिल्कुल तुम्हारी तरह।
देवरानी: मतलब?
जेठानी: मीठी और थोड़ी तेज!

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Funny and Sensible Jokes About Devrani-Jethani That Will Make You Smile
फनी मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

जेठानी: तुम्हें घर का काम करना पसंद है?
देवरानी: हां, खासकर जब कोई और कर रहा हो।

देवरानी: दीदी, आज सब्जी में नमक कम है।
 जेठानी: कोई बात नहीं, बातचीत में डाल देना।

 जेठानी: तुम इतनी मुस्कुरा क्यों रही हो?
 देवरानी: आज आपने मेरी तारीफ जो कर दी।

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Funny and Sensible Jokes About Devrani-Jethani That Will Make You Smile
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

देवरानी: दीदी, घर में सबसे समझदार कौन है?
   जेठानी: जो इस सवाल का जवाब न दे!

 जेठानी: आज तुम बहुत शांत हो।
  देवरानी: बस सोच रही हूं कि आज बहस किस मुद्दे पर करनी है।

. देवरानी: दीदी, हमारी जोड़ी कैसी है?
  जेठानी: बिल्कुल चाय-बिस्किट जैसी।
  देवरानी: मतलब?
  जेठानी: साथ हों तो मजा दोगुना!
 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

 

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